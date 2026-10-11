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妻子準備轉彎 賴清德「左手牽完換右手接應」

民眾大嗑「青梅CP」：紳士的小手手、嫁對人了

雙十國慶插曲再添一樁，總統賴清德與夫人吳玫如昨（10）日一同登上大會舞台的一段短短互動意外成為焦點。眼尖民眾發現，賴清德偕同吳玫如往前走時一直牽緊彼此的手，到了分岔口，賴清德注意到妻子準備往不同方向移動，於是他先伸出牽住對方的左手，隨著吳玫如移動自然換成右手接應，短短幾秒「雙手接力」，讓正式的國慶場合多了一點甜蜜。賴清德昨身穿深色西裝，搭配過去在重要場合多次出現的紫色領帶，胸前別上雙十徽章；平時較少公開露面的吳玫如則選擇黑色洋裝搭配白色短版外套及白色平底鞋，以簡潔的黑白配色現身。賴清德登台後發現吳玫如準備往另一方向移動，隨即轉向妻子，先伸出牽住吳玫如的左手，陪著她向前；隨著位置改變，他鬆開左手後，又自然換成右手接應。整個過程雖然沒有言語交流，但一連串動作相當自然，也讓這段夫妻互動為Threads上的支持者津津樂道。這段畫面被轉發到Threads後，有民眾直接替2人取了「青梅CP」稱號，寫下：「一年一度嗑爆青梅CP的時候又到了」，並特別注意到牽手接應時的細節，笑稱「清德那個紳士的小手手」，最後更直呼「救命看100次」。其他民眾也將焦點放在2人互動及吳玫如身上，有人表示「嫁對人了」、「感受到威廉很尊重太太！」、「總統好紳士」，也有人稱讚「玫如好美」、「夫人氣質跟高度果然不一樣」。