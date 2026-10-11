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選戰倒數47天，選情進入白熱化，台北市長參選人沈伯洋與台北市長蔣萬安不約而同到了萬華廣照宮，雙方狹路相逢之際，沈伯洋拿出早已準備好的辯論邀請書，並短暫交談1分鐘，沈伯洋今（11）日受訪說，現場聲音很大，有點聽不到對方說什麼，但很確定對方一直比「1」，自己則很用力比「4」，對方可能覺得4場太多。另強調台北市政議題太多，如果只有一場，很多東西都要很空泛地講，辯論就沒有效果，但若每場主題不同，每一場有一個主題，大家可以知道兩個人的立場在哪裡，這比較健康。對於昨日給對手辯論邀請書並短暫交談1分鐘，沈伯洋還原說，現場聲音很大，有點聽不到對方講什麼，回去看影片唇語判斷不出來，但很確定蔣一直比「1」，自己則是比「4」，打趣稱「我們在討論愚人節幾月幾號」。沈伯洋說，總之自己一直表達現在有4家媒體做辯論邀約，所以希望至少4場，所以一直比「4」怕他聽不清楚，對方一直比「1」可能覺得4場很多。但台北市政太多，光是講一個議題就講多久了，如果只有一場，那很多東西只能很空泛地講，辯論就沒有效果，如果4場的話，每一場聚焦一個主題，大家就可以知道兩個人的立場在哪裡，這比較健康。「我很用力比『4』，希望他看得懂」。總之昨天有這樣的交流，蔣市長也非常有風度。