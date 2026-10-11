寶可夢30週年台北限定「粉紅爆炸頭皮卡丘」掀起搶購熱潮，官方售價450元的皮卡丘吊飾，開賣後迅速出現在二手交易平台，有賣家甚至開價高達2999元，相當於原價近7倍，Threads也出現650元轉售貼文，有網友透露看到2000元的代購報價。不過，有實際入店的民眾發現，店內粉紅爆炸頭皮卡丘陳列數量相當多，呼籲玩家「千萬不要跟黃牛妥協」。此外，社群更出現疑似詐騙的示警貼文，提醒粉絲別因搶購心切，最後花了大錢卻沒拿到商品。
爆炸頭皮卡丘搶翻天！450元二手喊價2999元
寶可夢30週年慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，其中最受矚目的商品，就是台北限定的「PokéXciting!皮卡丘」粉紅色吊飾，限定版皮卡丘頂著蓬鬆粉紅色爆炸頭，搭配黑色服裝，可愛造型吸引大批粉絲搶購，官方售價450元。
沒想到，粉紅爆炸頭皮卡丘才剛開賣，二手交易平台就出現驚人喊價。實際查看拍賣網站，有賣家刊登「台北爆炸頭皮卡丘」，標示商品狀況為全新，開價竟高達2999元，比官方售價貴了2549元，相當於原價6.7倍。不過，2999元只是賣家自行設定的刊登價格，並非實際成交金額。
除了二手拍賣平台，Threads也出現轉售及代購討論。有網友曬出粉紅爆炸頭皮卡丘實品照片，直接開價「650元／隻」，比官方定價多了200元，另有網友透露看到有2000代購價。
店內皮卡丘竟然很多？民眾喊話：別跟黃牛妥協
儘管二手平台已出現高價轉售，但有實際進入寶可夢中心的民眾分享，店內粉紅爆炸頭皮卡丘陳列數量相當多，並非想像中完全看不到商品，因此呼籲其他訓練家「千萬不要跟黃牛妥協」，不必因為害怕買不到，就急著花數倍價格向轉售賣家購買。
隨著粉紅爆炸頭皮卡丘討論度升高，Threads有網友疑似遇到「詐騙」，原發文者表示自己致電詢問相關販售資訊後，懷疑遇到詐騙，並提醒「今天超多粉紅爆炸頭皮卡丘的詐騙」，更直呼「各位別傻傻買溢價還被騙」。
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寶可夢30週年慶祝活動「PokéXciting! in 台北」，其中最受矚目的商品，就是台北限定的「PokéXciting!皮卡丘」粉紅色吊飾，限定版皮卡丘頂著蓬鬆粉紅色爆炸頭，搭配黑色服裝，可愛造型吸引大批粉絲搶購，官方售價450元。
沒想到，粉紅爆炸頭皮卡丘才剛開賣，二手交易平台就出現驚人喊價。實際查看拍賣網站，有賣家刊登「台北爆炸頭皮卡丘」，標示商品狀況為全新，開價竟高達2999元，比官方售價貴了2549元，相當於原價6.7倍。不過，2999元只是賣家自行設定的刊登價格，並非實際成交金額。
除了二手拍賣平台，Threads也出現轉售及代購討論。有網友曬出粉紅爆炸頭皮卡丘實品照片，直接開價「650元／隻」，比官方定價多了200元，另有網友透露看到有2000代購價。
儘管二手平台已出現高價轉售，但有實際進入寶可夢中心的民眾分享，店內粉紅爆炸頭皮卡丘陳列數量相當多，並非想像中完全看不到商品，因此呼籲其他訓練家「千萬不要跟黃牛妥協」，不必因為害怕買不到，就急著花數倍價格向轉售賣家購買。
隨著粉紅爆炸頭皮卡丘討論度升高，Threads有網友疑似遇到「詐騙」，原發文者表示自己致電詢問相關販售資訊後，懷疑遇到詐騙，並提醒「今天超多粉紅爆炸頭皮卡丘的詐騙」，更直呼「各位別傻傻買溢價還被騙」。