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選舉倒數47天，台北市長參選人沈伯洋希望盡快舉辦辯論，昨日與蔣萬安狹路相逢送上辯論邀請書，而蔣萬安競辦昨日轟沈伯洋持續隔空放話卻不願協商辯論細節，對此沈伯洋說，自己從6月、7月就說要辯論，8月簽了同意書，看起來是誰等比較久？沒關係蔣萬安競辦喜歡講什麼，是他們的自由，「他們開心最重要，我們是開心的選舉」。對於辯論場次與是否有交叉詰問，兩方陣營態度大不同，《TVBS》將邀請雙方協商。沈伯洋強調，要先確定有幾場，自己只有在意這埸，至於時間與主題都OK，甚至觀眾舉手抽問問題，這樣最快，其實並不是雙方在辯論，而是要回答大家的疑問才是最重要的，重申交叉詰問最重要，這樣才能真的討論出東西。而蔣萬安至今仍未對交叉詰問表態，沈伯洋表示，沒有交叉詰問就是政見發表會，你講你的、我講我的，蔣萬安就是把他背的再背一次，只能一直重複一樣的東西，自己都會背了，但大巨蛋不是蔣萬安核定的，捷運六箭齊發只有一站，生生喝鮮乳現在執行率那麼低，現在講這些變成各說各話，就沒有意義了，因此希望能有交叉詰問。