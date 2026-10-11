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經濟部：若原告勝訴，美方可能發布排除令或停止及禁止令

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」進行337調查。被調查公司包括鴻海、台達、廣達等企業。經濟部表示，美方可能發布排除令或停止及禁止令，限制相關產品進口美國或在當地銷售，與涉案台廠保持聯繫，必要時提供協助；台達電回應，將依相關法律程序積極因應，維護公司權益，相關產品目前未受影響。據USITC公告，調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理單元（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統。涉案產品美國海關編碼包括8501、8504系列、8542等，覆蓋電源轉換器、積體電路相關產品。經濟部表示，此案涉及企業間專利權爭議及美國337條款調查程序，政府將尊重美方程序，持續掌握進展並與涉案台廠保持聯繫。若原告勝訴，美方可能發布排除令或停止及禁止令，限制相關產品進口美國或在當地銷售。不過，目前仍處於調查階段，尚不代表被調查企業已遭認定侵權。台達電表示，公司向來重視智慧財產權及各地法律，針對USITC就特定專利爭議展開調查，將依相關程序處理。由於案件已進入法律程序，目前不便進一步評論。