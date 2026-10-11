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10月12日正式開賣 熱區票價最高1000元

紀念卡極具收藏價值 河弦丞

、廖健富對決掀熱潮

熱血跨海應援 韓式氣勢×日式細緻正面對決

▲「2026桃園亞洲職棒交流賽」11月上旬再度開打，來自培證英雄的河弦丞，是近年韓國職棒最具話題性的超級新人，以打破歷史紀錄之姿震撼韓國棒壇，榮登新一代選秀狀元，更簽下高達13億韓元的天價簽約金，展現驚人的投球天賦與爆發力。（帕菲克國際運動行銷提供）

棒球狂潮再度席捲桃園！「2026桃園亞洲職棒交流賽」將於今年11月7、8日在樂天桃園棒球場盛大登場，本次交流賽陣容豪華，邀請中華職棒（CPBL）樂天桃猿、韓國職棒（KBO）培證英雄，以及日本職棒（NPB）東北樂天金鷲三支知名亞洲隊伍同台較勁，為球迷奉上頂級的亞洲棒球饗宴。11月7日由樂天桃猿迎戰韓國培證英雄，11月8日則由樂天桃猿對戰日本東北樂天金鷲，邀請球迷相約桃園，感受亞洲職棒頂尖球技與熱血應援，共度精彩的棒球盛會。賽事門票於10月12日透過ibon售票系統正式開賣，票價自新臺幣300元至1,000元不等，也提供特色席位，如尊猿席、團猿席、大樂放鬆區、寵物專區及快樂炒等，滿足不同球迷的觀賽需求，相關資訊亦可於樂天桃猿官網及官方Facebook粉絲專頁查詢。此外，10月12至18日展開限時7天的早鳥購票優惠，期間內完成購票即可直接享有50元折扣，另於指定區域「雙人同行優惠（折扣50元）」及適合全家進場的「家庭歡樂套票」，以及透過ibon系統購買本次交流賽門票，即可享有加購高鐵車票95折的超值優惠（高鐵起訖站之一須為桃園站）。本賽事還推出「限量賽事球員與啦啦隊紀念卡」，以3支參賽球隊為設計主軸，邀請各隊代表性球員及啦啦隊成員共同推出，精心規劃專屬紀念卡款，將於入場時隨機贈送，精緻且具收藏價值，期待球迷在享受精彩賽事之餘，也能透過一張張精緻的紀念卡，留下與喜愛的球員、啦啦隊以及本屆交流賽的美好時刻，讓這份熱情與回憶在賽事落幕後依然持續延續。本次賽事星光熠熠，各隊皆派出一流好手參戰，將上演台、韓職棒最頂尖的火花碰撞。來自培證英雄的河弦丞，是近年韓國職棒最具話題性的超級新人，以打破歷史紀錄之姿震撼韓國棒壇，榮登新一代選秀狀元，更簽下高達13億韓元的天價簽約金，展現驚人的投球天賦與爆發力。此次他更將以新科狀元身分首度登台，帶領韓國新世代球風正面迎戰強敵。地主樂天桃猿面對來勢洶洶的韓國怪物新人，將由強打代表廖健富將扛起中職一線球星的招牌，坐鎮桃園主場打線核心棒次。他將用最具破壞力的左打重砲，正面迎擊頂尖大物的挑戰，誓言將勝利留在台灣，是本土球迷絕對不能錯過的觀戰看點！招牌球星齊聚，不僅象徵著亞洲棒球的交流，13億韓元狀元與地主重砲的巔峰對決，更讓本屆交流賽的張力飆升至最高點。今年交流賽也集結台日韓三支球隊應援啦啦隊，讓場上的競技對決延伸至看台。日本式應援講究節奏與團結，整齊的口號與加油聲為球員送上堅定力量；韓式應援則以充滿能量的舞蹈、音樂與互動，帶動全場；台灣式應援則融合了本土球迷最耳熟能詳的應援曲與動感舞步，傳遞最熱情的棒球活力，三種截然不同的應援文化跨界串聯，將形成本賽事獨具特色的應援，更賦予了棒球賽事更深層的文化交流意義，提拱廣大球迷體驗跨國界的熱血盛會。桃園市政府體育局表示，「2026桃園亞洲職棒交流賽」受中央政府支持，獲運動部「臺灣品牌國際賽事計畫」補助，讓桃園有更多資源邀請日本、韓國職棒球隊來台。本賽事不只是球場上的競技，更是台、日、韓三地棒球文化的交流。除了精彩賽事，日本、韓國球團也將帶來各自的啦啦隊及特色應援，讓台灣球迷不用出國，就能一次感受日本、韓國不同的職棒風格與應援文化，歡迎廣大球迷買票進場，11月齊聚樂天桃園棒球場，讓我們一起「做伙應援」！