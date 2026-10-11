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分享原民雜貨店趣味告示 韓國瑜笑：這就是台東人

台東飯店幾乎客滿 再喊「人能進來、貨能出去」

中華民國115年國慶焰火昨（10）日晚間在台東登場，立法院長韓國瑜出席致詞時表示，自己一下飛機就得知台東飯店幾乎客滿，顯示國慶焰火成功吸引各地民眾前來。他再度喊出他的經典名句，「人能進來、貨能出去」；他也分享過去在台東看到一家原住民雜貨店的趣味告示：「菸、酒、檳榔都不是好東西，能戒則戒；如果戒不了，我這裡有賣」，笑稱這正展現出台東人的直率與樂天知命。韓國瑜昨晚間出席台東國慶焰火活動致詞，一開場便以「東南西北中，幸福在台東」向現場民眾問好，並感謝總統賴清德、台東縣長饒慶鈴、議會及朝野立委等人共同參與，並表示，每次來到台東，都會忍不住感嘆「天怎麼這麼藍、雲怎麼這麼白、樹怎麼這麼翠綠、人怎麼這麼可愛？」他提到，曾看到一家由原住民經營的雜貨店，門口寫著：「親愛的顧客，菸、酒、檳榔都不是好東西，能戒則戒；如果戒不了，我這裡有賣。」他認為，這段幽默又直接的文字，充分展現台東人的直率、快樂及樂天知命。談到國慶焰火帶來的人潮，韓國瑜表示，自己一下飛機就聽說台東當晚飯店幾乎客滿，顯示活動成功吸引各地民眾前來。他並再度喊出，「人能進來、貨能出去」，強調只要人流進得來、地方產品能走出去，「每一個城市都會發展起來」，期盼國慶活動進一步帶動台東觀光與地方發展。韓國瑜最後特別感謝饒慶鈴及台東縣政府團隊全力籌備，也向所有幕前幕後工作人員致意，表示正因眾人投入，才能讓海內外朋友齊聚台東歡度國慶，並邀請現場民眾一起迎接焰火，高喊「中華民國生日快樂！」。