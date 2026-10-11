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米蘭「台灣之夜」近百人出席 處長開口唱〈O Sole Mio〉

林佳龍親留言「Bravo！」 列歐洲文化外交三本柱

羅馬國慶酒會也有驚喜 義參議員中文唱〈綠島小夜曲〉

駐教廷酒會「化希望為行動」 逾200名賓客出席

台灣、天主教會相遇400年 合作從羅馬延伸全球

我國駐外館處近日陸續舉辦國慶活動，其中駐米蘭辦事處的「台灣之夜」因處長林讚南現場高歌義大利經典名曲〈O Sole Mio〉而意外掀起話題！民眾揭露，林讚南擁有義大利「國立雷史畢基音樂院」演唱碩士學位，直呼「這根本是國家級的美聲外交」。外交部長林佳龍也親自在Threads留言，大讚「認真聽完，只想對林處長大喊Bravo！Bravo！」，還順勢點名外交部歐洲文化外交「三本柱」，包括林昶佐的「金屬搖滾」、劉玄詠的「指揮魔手」，以及林讚南的「義式美聲」。駐米蘭辦事處日前舉辦國慶酒會，義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio），以及倫巴底大區政要、智庫、警界、學界、商界與僑界代表近百人出席，展現台義雙方在民主價值、文化交流及產業合作上的連結。不過，現場最受到關注的是林讚南親自演唱義大利名曲〈O Sole Mio〉，演唱影片被分享到Threads後，不少民眾對他的歌聲演繹感到驚艷，更有人翻出林讚南的音樂背景，發現他擁有義大利「國立雷史畢基音樂院」演唱碩士學位，形容這場表演是「國家級的美聲外交」。該影片也引來外交部長林佳龍親自留言表示，「認真聽完，只想對林處長大喊Bravo！Bravo！」，並點出台灣外交三本柱，分別是駐芬蘭代表林昶佐的「金屬搖滾」、駐奧地利代表劉玄詠的「指揮魔手」，以及駐米蘭辦事處處長林讚南的「義式美聲」。除了米蘭之外，駐義大利代表處7日晚間也在羅馬王子飯店舉行國慶酒會，義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）、參議院副議長錢益友等20多位參眾議員出席，義大利產官學界、外交團及僑界人士也到場共襄盛舉。活動中，馬蘭登台以流利中文演唱〈綠島小夜曲〉，驚豔現場賓客。駐義代表蔡允中則表示，台義雖然相距遙遠，但共享自由民主、人權法治等價值，過去一年雙邊關係持續深化，義大利國會今年也兩度組成跨黨派代表團訪台。蔡允中指出，台灣在半導體、AI等高科技產業具有優勢，義大利則在機械、精密製造、材料、設計及能源等領域具深厚實力，雙方產業高度互補，未來可進一步在半導體、AI、智慧製造、先進材料、能源及供應鏈韌性等領域深化合作。同時，駐教廷大使館在羅馬舉辦國慶酒會，由大使賀忠義夫婦主持，包括教廷樞機主教團團長Giovanni Battista Re樞機主教等樞機、教廷官員、天主教修會代表、各國駐教廷外交團使節及各界人士逾200人出席。教廷促進人類整體發展部副部長巴吉歐（Fabio Baggio）樞機主教並帶領賓客祈禱，祈求天主賜予台灣和平、降福台灣人民。駐教廷大使館則以「化希望為行動」為主軸製作影片，回顧台灣與教廷及天主教會過去一年多推動「H.O.P.E.」（Humanity, Opportunity, Partnership, Encounter）的成果，內容涵蓋教育與科技賦權、醫療健康、扶貧、兒童與青年關懷及婦女賦權等領域，也呈現來自非洲合作夥伴對台灣的祝福。賀忠義致詞指出，2026年對台灣與天主教會具有特殊歷史意義，400年前的1626年，聖伯多祿大殿正式建成，同一年，道明會傳教士也抵達台灣。他表示，400年來天主教會在台灣教育、醫療、社會服務及弱勢照顧等領域貢獻良多，如今台灣也持續與教廷及天主教會合作，相關行動從羅馬進一步延伸至歐洲、中東及非洲，透過實際計畫讓共同價值落實在不同社群，持續將「希望化為行動」。