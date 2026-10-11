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▲一名空姐抱怨某大咖歌手是超級奧客，貼文吸引142萬人次瀏覽。（圖／翻攝自Threads）

▲大家都覺得飛機上的奧客歌手就是蔡琴。（圖／翻攝自Threads）

金曲歌后蔡琴唱紅〈恰似你的溫柔〉、〈被遺忘的時光〉等經典好歌，是歌壇地位舉足輕重的大姐大，最近卻遭影射是頂級奧客。一名空姐在社群發文，表示自己服務到「很有名氣的歌手」，卻沒想到對方私下超級尖酸刻薄，「整趟將近3個小時的航班，冷嘲熱諷、東嫌西嫌，好像以為自己搭的是包機。」隨後有網友透過各種線索在留言區猜測該名歌手的身分，蔡琴直接被點名。一名空姐近日在Threads發文抱怨：「在飛行9年的時間，我第一次用『尖酸刻薄』來形容一位客人。我記得她是一位很有名氣的歌手，在我爸媽那個年代，甚至是許多人心中的偶像。而我，也算是聽過她的歌。今天，她剛好在我的服務區域。整趟將近三個小時的航班，冷嘲熱諷、東嫌西嫌。好像以為自己搭的是包機。」空姐表示，這名歌手從飛機上的設備嫌到餐點，所有能接觸到的事物，都能成為她不滿的理由，「然後再一一在我面前酸上一遍甚至數遍。除了罵我酸我，還要逼我去管到侵犯到其他客人的權益。有時候真的覺得，一個人在舞台上有多耀眼，和她私底下如何對待別人，似乎是兩回事。」從空姐的文字中可以看出她怨念有多深，隨後留言區就開始出現網友拼湊線索，猜測這名歌手奧客是誰，有人用「高麗菜合成鋼琴」的AI照片來影射蔡琴，還有人直接用〈被遺忘的時光〉歌詞「是誰？在敲打我窗」來暗示蔡琴身分。另外也有人留言加碼爆料，說這名女歌手30年前去唱台大迎新晚會，她請校外來的同學舉手，接著開始數落地說：「台大的同學你們看， 這些都是輸你們的人啊」，讓舉手的同學感到很氣惱：「眾人都錯愕，我們都是朋友邀請，也交500元入場的，不是來被她羞辱的。」不過以上所指的大牌女歌手究竟是否在說蔡琴，空姐原PO不願回應，僅低調地說：「希望這件事就到此為止，也請大家不要再繼續猜測了。我已經調整好自己的情緒，也把工作上的不愉快拋到腦後了。」針對此事，