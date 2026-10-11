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「高屏同心挺屏東女兒」 7名綠營、無黨籍選將竟被列名

湯詠瑜警告恐侵害姓名權 林智鴻不排除法律行動

黃捷批「霸王硬上弓」 強調民進黨全力支持賴瑞隆

柯志恩競辦切割：不是我們掛的、也不認同這種做法

2026九合一選舉倒數，高雄街頭近日出現「高屏同心、挺屏東女兒柯志恩」大型看板，署名為「屏東同鄉會」，未料名單中除了國民黨議員外，竟還列入民進黨議員李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、無黨籍議員張博洋，以及民進黨提名參選人黃敬雅、吳昱鋒等7人，引發當事人集體否認，直呼遭到「強迫中獎」，並要求立即撤除。對此，民進黨高雄市黨部主委黃捷批評是「鴨霸手段」；柯志恩競選辦公室則二度澄清，看板並非競選團隊懸掛或授意，詢問屏東同鄉會後，對方也表示不知道是誰所掛，並強調不認同未經同意擅自掛名的做法。爭議看板近日出現在高雄林園通往屏東雙園大橋一帶，上方有柯志恩照片及「高屏同心、挺屏東女兒柯志恩」字樣，下方則署名「屏東同鄉會」，並列出黃柏霖、李雅芬、許采蓁等國民黨議員姓名。然而，署名中竟同時出現民進黨籍李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭，無黨籍議員張博洋，以及民進黨提名參選人黃敬雅、吳昱鋒等7人，讓他們陸續發文澄清，表示事前沒有接獲詢問，也沒有同意將姓名放上支持柯志恩的看板。張博洋形容自己是被「強迫中獎」挺柯志恩，直言「比競選抹黑文宣更有殺傷力」，並強調「屏東我挺周春米，高雄挺賴瑞隆」，整排綠營議員都沒有被告知，當然也不可能同意，已要求聯繫張掛看板的人儘速移除。林智鴻也公開澄清沒有支持柯志恩，並要求將自己的姓名塗銷或撤換看板。他認為相關做法已造成自己與支持者困擾，並質疑可能涉及選舉相關法律責任，不排除進一步採取法律行動。具有台美律師資格的湯詠瑜則強調，「本人不支持柯志恩」，看板未經本人同意擅自列出「湯詠瑜」姓名，涉嫌侵害姓名權，並可能涉及其他法律責任，要求張掛者立即移除，也提醒市民不要受到誤導。黃敬雅同樣表示，自己從未表態支持柯志恩，事前也未接獲看板製作相關詢問，已聯繫相關單位要求將姓名塗銷或全面撤除；吳昱鋒則表示，自己沒有支持柯志恩，也從未同意把名字放上看板。針對該看板，黃捷也抗議，未經當事人同意就掛上姓名是「鴨霸手段」，並質疑：「難道民調落後、選舉急了，就可以先斬後奏、霸王硬上弓？」黃捷表示，政治宣傳應該有基本分寸，未經同意使用他人姓名，不僅不尊重當事人，也可能誤導市民。她強調，民進黨全力支持賴瑞隆參選高雄市長，立場明確，不容相關宣傳混淆視聽。民進黨高雄市議會黨團也預告，李喬如等遭列名人士將前往爭議看板現場召開聯合記者會，以「這是詐騙、我們不挺柯」表達抗議。面對爭議，柯志恩競選辦公室第一時間即表示，該看板不是由競選團隊張掛，也沒有授權任何單位代掛，團隊是在爭議曝光後才得知有這些看板存在。柯志恩競辦之後並再度說明，經詢問屏東同鄉會，對方目前也回覆「不知是何人懸掛」。競辦強調，「我們並不認同這種未取得他人同意、就擅自掛名的做法」，認為競選活動應回歸理性、尊重各方意願，避免任何可能引發誤會的行為，共同維護公平、理性的選舉環境。