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沈伯洋批蔣萬安「別再丟死貓」 蔣細數4年市政成果

從免費營養午餐到公館圓環 蔣萬安：頂住壓力完成建設

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨（10日）批評，台北市長蔣萬安面對質疑時，總是採取「死貓戰術」，從倒閣、廢監察院到近期毒品政策爭議，不斷轉移焦點，呼籲蔣萬安團隊回歸市政討論。對此，蔣萬安今（11日）反擊，市府團隊過去4年持續加速推動各項建設，包括爭取輝達落腳台北、大巨蛋啟用、營養午餐免費及公館圓環拆除等，過程中卻不斷面臨阻撓與質疑。他更批評，市府努力提出政績與政見，「但是對手卻不斷地阻撓，甚至不斷地造謠」，刻意阻止台北市向前邁進。沈伯洋昨日白天前往內湖湖光市場掃街，晚間則到萬華復興夜市拜票，並在致詞時批評蔣萬安採取「死貓戰術」，認為蔣萬安每當面臨質疑，就會拋出其他議題轉移焦點，包括過去提出倒閣、廢除監察院，以及近期雙方針對毒品政策的攻防。他也呼籲民眾，若遇到蔣萬安團隊，應提醒對方「針對市政討論，別再丟死貓」。對此，蔣萬安今日受訪時表示，台北市政府一直都在推動各項市政建設，「如果大家還不健忘」，應該可以看到台北隊過去4年不斷加快建設腳步，並努力讓各項政策落實。蔣萬安首先舉例，市府積極爭取輝達落腳台北，但過程中受到許多阻撓，甚至面臨外界對供電問題的質疑。至於大巨蛋，市府希望在上任第一年就讓場館完工啟用，卻也有人百般拖延啟用時程。蔣萬安接著指出，市府推動營養午餐免費政策，是希望讓孩子享有餐桌平權，同時減輕家長負擔，但政策提出後，卻有人不斷刻意渲染、造謠，造成民眾不安。此外，針對公館圓環拆除工程，蔣萬安表示，市府在推動過程中承受相當大的壓力，甚至可以說是「打落牙齒和血吞」，但仍全力加速完成工程，將圓環改為正交路口。他指出，改建後交通事故已大幅下降，交通也更加順暢。蔣萬安強調，市府團隊始終持續加速推動市政，並提出相關政績與政見，但對手卻不斷阻撓，甚至透過造謠試圖阻止市政推進。他認為，台北市政府持續努力完成建設，卻仍面臨來自對手的各種質疑與攻擊。