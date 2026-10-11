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陳桂炎同場沈伯洋喊「不支持，我站這幹嘛？」掀倒戈討論

汪志冰爆氣：已退休約1年 想操作倒戈「去吃X吧！」

張育萌曬今年1月紀錄 陳桂炎仍掛「汪志冰服務處總幹事」

「幾份簽到表是看到鬼？」 張育萌質疑退休說法

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期掀起洋流，更在出席北投育仁福德宮餐會時，宮主陳桂炎公開表示「不支持的話，我站在這幹嘛？」然而，因陳桂炎曾任國民黨台北市議員汪志冰服務處總幹事，引發「藍營倒戈」的討論。對此，汪志冰8日發文痛罵，陳桂炎早已離職退休約1年，與她「沒半毛錢關係」，更嗆想操作藍營背骨的人「去吃屎吧！」不過，台灣青年世代共好協會理事張育萌貼出今年1月兩份里鄰工作會報紀錄反駁，指陳桂炎當時仍以「汪志冰議員服務處總幹事」名義出席，諷刺「這幾份簽到表是看到鬼哦？」沈伯洋6日晚間前往北投育仁福德宮參加餐會，競選總幹事吳思瑤在台上以台語向宮主陳桂炎喊話「你要支持喔！」陳桂炎隨即笑回，「我不支持的話，我站在這要幹嘛？對不對？」，並以「未來的台北市長」介紹沈伯洋，更向台下表示「喜歡沈伯洋就投下去」。然而，由於陳桂炎過去長期具有國民黨背景，2014年曾掛國民黨籍參選北投大同里里長，也曾任秦慧珠北投區總幹事，之後擔任汪志冰服務處總幹事，因此相關畫面曝光後，引發「深藍宮主倒戈」議論。不過，陳桂炎本人表示，自己「沒有分黨派」，當天是在舞台上的場合性發言，並稱自己在國民黨50多年，「我要背骨什麼人？」面對陳桂炎被指「倒戈」，汪志冰8日在臉書上提出3點聲明，表示有媒體將陳桂炎在餐會中力挺沈伯洋一事牽扯到她，因此必須說明，「陳某人已離職退休約1年，其行為跟我沒半毛錢關係」。汪志冰接著說，至於陳桂炎究竟是真心支持民進黨市長候選人，還是只是廟會場合的場面話、「人來瘋」，只有本人最清楚。她最後更直接嗆聲：「想要影射操作成藍營有人背骨倒戈，還牽扯到汪志冰也有份，去吃屎吧！」並稱北投育仁宮土地公應該教人「要有品、講原則」。不過，面對汪志冰爆粗口，張育萌隨後發文反擊，真正讓他質疑的是汪志冰所稱「陳某人已離職退休約1年」，根據一份北投永欣里里鄰工作會報會議紀錄，今年1月30日晚間7時30分會議上「民意代表簽到表」中，「汪志冰議員服務處」的簽到代表就是「總幹事陳桂炎」。他接著又貼出石牌里今年1月15日下午2時的里鄰工作會報紀錄，其中「參加人員及工作報告」欄位，同樣將陳桂炎列為「汪志冰議員服務處」的「總幹事」。張育萌表示，汪志冰與陳桂炎之間是否鬧翻，他並不在意，但如果汪志冰堅稱陳桂炎「已離職退休約一年」，那今年1月的兩份公開會議紀錄便與這項說法出現落差。他諷刺質問：「那這幾份簽到表是看到鬼哦？還是在汪志冰的時區裡，時間流淌速度跟我們不一樣？」張育萌也將矛頭指向台北市長蔣萬安，提到蔣萬安日前接受媒體人唐湘龍專訪時曾表示，「從來沒有感受到台北的選民變這麼不理性」，張育萌因此批評，「藍營一緊張，真的六親不認」，並諷刺稱，一個批評台北選民「不理性」，另一個怒嗆「去吃屎」，「這2個人，是還有要選嗎？從市長到議員，這種素質，我真的連架都懶得吵。」