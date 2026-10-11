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台灣桌球一哥林昀儒今（11）日出戰WTT中國大滿貫男單4強，交手世界排名第7的巴西好手雨果（Hugo Calderano）。兩人實力相近，雨果先是拿下2局後，又被林昀儒追了3局、搶先聽牌，最終兩人打到決勝第7局，林昀儒以9：11、9：11、11：8、11：8、11：4、3：11、11：5晉級中國大滿貫決賽，今年第二度闖大滿貫賽男單決賽。林昀儒在今年中國大滿貫男單賽場走得驚心動魄，32強、16強打到5局大戰，不過8強以4：0橫掃莫雷加德（Truls Möregårdh）輕鬆過關來到4強。首局開局雙方即展開激烈比分拉鋸。林昀儒一度取得7：4的領先優勢。然而雨果展現頑強韌性，在局末連續得分將比分反超為10：8搶下局點。林昀儒雖展現強心臟化解第1個局點，最終仍以9：11飲恨，讓雨果率先拿下第一局，大比分以0：1 暫時落後。次局雨果展現深厚的中遠台實力，雖然林昀儒把比分追到9：10，還在中遠台的對峙中把角度拉開，還是被雨果神仙救球、收下局點，讓林昀儒只能無奈苦以9：11再次飲恨失守第二局。第3局兩人開局打的難分難捨，在雨果6：5逆轉時林昀儒主動喊出暫停。暫停回來後，林昀儒逼出2個局點，還回到自己的發球局，成功以11：8追回1局。第4局雨果中遠台的穩定度開始下降，林昀儒在8：8平手之際再度展現「強心臟」，連下3分逼出10：8局點並順利兌現，以11：8搶下關鍵局，將大比分追平到2：2。接著林昀儒毫不手軟，在第5局逼出6個局點機會，最後以11：4逆轉雨果，率先取得3：2的聽牌優勢。能打到4強，雨果自然也不是好打的對手。他在第5局開局就連拿4分，林昀儒在一路落後下以3：11讓出一局，再度進入決勝的第7局。決勝局林昀儒打出氣勢，開局就以3：0領先、逼出雨果的暫停。林昀儒把比分拉開到7：2時還罕見地在比賽中興奮揮拳，最終以11：5拿下第7局，闖進中國大滿貫男單冠軍戰。