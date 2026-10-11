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全國目前還有11.5萬人屬於勞工退休「純舊制」，勞動部在今年7月修正《勞工退休金條例施行細則》，開放讓「純舊制」勞工有機會可以自願提繳退休金，已經符合退休要件的「純舊制」勞工在自願提繳退休金後，可以經過勞雇雙方協商提前結算舊制退休金，存入勞退個人專戶。勞動部表示，本次勞工退休金條例施行細則之修正，是為讓符合資格的「純舊制」勞工，能更充實地規劃退休生活，為未來多一份安心準備，呼籲「純舊制」勞工自願提繳退休金不必等，越早自提，可以累積越多的退休金。據統計，2025年12月推估「純舊制」勞工人數約為11.5萬人，截至115年8月31日止，已有超過3萬7,000位「純舊制」勞工自願提繳退休金，占32.17％。截至9月30日止，已經有200家事業單位與666位勞工合意結存近21億元，平均每位約315萬餘元；其中，最多的一家事業單位，一次與38位「純舊制」勞工合意結算退休金，金額約為8,700萬餘元。勞保「舊轉新」 結清56.4億元另外，勞動部指出，事業單位其實還有一些當年選擇勞退新制但保留舊制年資的勞工（俗稱「舊轉新」），原本依照勞工退休金條例規定，即可經勞雇雙方合意結清舊制年資退休金，勞工並可申請將結清之退休金移入新制個人專戶。根據115年截至8月31日為止，勞雇雙方合意結清保留舊制年資者，已經有7,666人，共結清約56億4,900萬餘元，平均每人約73萬餘元。勞動部呼籲，事業單位在與「純舊制」勞工協商合意結算退休金時，不要忘記這些一起打拼到現在的「舊轉新」勞工，如果這些勞工也有結清意願，請事業單位一視同仁進行協商，以增進勞工退休福祉，促進勞雇雙方和諧。勞動部進一步說明，依照《勞工退休準備金提撥及管理辦法》第9條規定，事業單位於依勞動基準法規定之給與標準給付勞工退休金後，如果已無須依勞動基準法支付勞工退休金，或已無必須適用勞動基準法退休金制度提撥退休準備金義務時，就可以向當地主管機關申請領回。據統計，有2,223家事業單位辦理註銷專戶領回事業單位勞工退休準備金賸餘款，約41億6,200萬餘元。其中，領回最多的一家金額為2億6,455萬餘元。對事業單位來說，馬上回流一筆「靈活金」，可以彈性運用。