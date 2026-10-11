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foodpanda會員免費一年，不用聯名卡中信LINE Pay、ANA卡也成功

▲不少人會在確認付款的地方卡關，唯一方案就是試幾次。記者大約按了約10多次成功。（圖／手機截圖）

記者實測約莫10多次成功

網友狂按2小時，連按確認訂閱、切換卡片成功

foodpanda免費一年怎麼領？4步驟訂閱教學一次看

兩件事提醒：一定要輸入優惠碼、取消自動續訂

▲foodpanda會員免費一年訂閱教學：開啟foodpanda App，點選右下角「帳號」，進入「pandapro訂閱服務」；點選「管理訂閱」，選擇「12個月方案」，準備輸入優惠碼。（圖／手機截圖）

▲在優惠券欄位輸入「CTBCFREE」，確認優惠成功套用，原價1079元變成免費訂閱，再按下「確認並訂閱」，訂閱成功後，原有會籍不受影響，免費一年直接延長。（圖／手機截圖）

foodpanda被網友揪出免費送一年會員資格，只要在App訂閱年費方案時，輸入優惠碼「CTBCFREE」，並使用符合資格的中國信託信用卡付款，就能用0元享有一整年會員資格。原本是中信foodpanda聯名卡專屬優惠，沒想到網友陸續回報，使用中信LINE Pay卡、ANA卡等也有成功案例，有人狂按2小時過關。《NOWNEWS今日新聞》記者實測，相對幸運，使用中信LINE Pay卡嘗試約10次就成功，原本已訂閱的6個月會籍不會被覆蓋，免費一年直接接續延長，整理哪些信用卡成功、優惠碼怎麼輸入？完整訂閱攻略一次看。根據foodpanda 10月活動資訊，10月1日至31日期間，使用中國信託foodpanda聯名卡訂閱pandapro年費制方案，輸入優惠碼「CTBCFREE」，即可享有一年會員免費優惠，不過，這項優惠近日意外在Threads、PTT省錢板引發熱烈討論，因為除了俗稱「熊貓卡」的foodpanda聯名卡，網友還陸續回報，使用中信LINE Pay卡、ANA卡、中油聯名卡、中華電信聯名卡及SOGO聯名御璽卡，也成功以0元訂閱一年會員。有民眾分享，使用中信LINE Pay卡、foodpanda聯名卡及ANA卡，反覆操作約7次就成功；另有人用LINE Pay卡試了10幾分鐘成功了。《NOWNEWS今日新聞》記者也實際操作，使用已綁定在foodpanda帳號內的中國信託LINE Pay卡，選擇pandapro的12個月方案，再輸入「CTBCFREE」優惠碼小寫，過程中雖然多次出現錯誤，但反覆嘗試約10次後，最後成功完成0元訂閱一年會員資格。原本就有6個月的pandapro會員訂閱，成功使用優惠碼後，原有會員效期並未被覆蓋，系統會直接將免費一年的會籍接續在原本的到期日之後。PTT也有網友分享，原本已經訂閱一年3折方案，不需要先取消既有會員，只要進入現行訂閱方案的編輯頁面，改選一年制並輸入優惠碼，成功後同樣能再延長一年。至於如何成功訂閱？從網友回報來看，除了使用哪張信用卡，另一個關鍵就是操作過程可能需要多次嘗試。有民眾操作1～2小時，中間不斷切換中信LINE Pay卡與中信中華電信聯名卡，最後終於使用中華電信聯名卡成功訂閱。另有網友分享：「不要跳掉一直按確認並訂閱，按了十幾次成功。」並猜測可能是同時搶優惠的人太多，導致系統卡住PTT省錢板也有網友表示，使用foodpanda聯名卡，晚餐時花了整整2小時反覆點擊才成功；還有人使用中信LINE Pay卡，一個帳號按3次就順利完成，另一個帳號卻按了約30次。要特別提醒，一定要點優惠碼，輸入優惠碼「CTBCFREE」，而且必須看到訂閱金額確實變成0元，才可以按下確認訂閱。如果優惠碼沒有成功套用、畫面仍顯示原價，就不要直接結帳，以免被收取年費。有部分網友表示，成功訂閱一年免費會員後，可以馬上取消自動續訂，不影響已取得的當期會員資格。不過，取消後仍應再次確認系統顯示的會籍效期與續約狀態，以免優惠到期後被自動扣款。