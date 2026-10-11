賽後中國媒體《新浪體育》分析林昀儒4強精彩發揮，大讚他是近台控制大師，並主要提及他歷經大賽洗鍊，心態沉穩敢打，「林昀儒局末關鍵分把握度極高，面對對手反撲情緒波動極小，展現出極強的大心臟與穩定性。」

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林昀儒又闖大滿貫男單決賽 中媒盛讚：近台控制大師

《網易體育》形容林昀儒在「台内控制與節奏掌控上」都打出頂級表現，《新浪體育》甚至稱林昀儒是近台控制大師。

反手極其細膩、台內控制能力頂尖 多位名將都曾點出特色

反手極其細膩、台內控制能力頂尖

過去王楚欽、馬龍等人就多出指出，林昀儒是當今世界桌壇「前場控制與反手技術最優秀的選手之一」

2026年WTT中國大滿貫賽，台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒稍早苦戰七局擊敗巴西好手雨果（Hugo Calderano），今年第二度闖進男單決賽，林昀儒亞運男單奪下銅牌後，趕往中國大滿貫賽，8強直落四擊敗強敵莫雷加德（Truls Möregårdh），稍早又在先丟2局情況下，最終4：3擊敗巴西好手雨果，繼今年新加坡站後，再度闖進大滿貫男單決賽，今晚有機會奪下生涯首座大滿貫男單冠軍。賽後《網易體育》、《新浪體育》聚焦於林昀儒戰術執行力與打法風格上，分析指出，林昀儒在面對莫雷加德與雨果時，充分展現「」特色。特別是在與雨果的4強靈巧與力量對決中，林昀儒依靠多變的接發球與節奏變換，成功化解對手的大力量高壓相持。此外，林昀儒在開局0：2落後，第6局被對手變奏追平後，都展現出大賽關鍵分把握度，「面對對手的反撲情緒波動極小，展現出極強的大心臟與穩定性。」林昀儒靠著一手反手擰球、以及細膩的近台轉球聞名天下，，8強戰輸給林昀儒的莫雷加德也表示，「林昀儒當晚發球與前三板速度，讓他完全無法進入自己熟悉的進攻節奏。」