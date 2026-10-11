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◼︎台北市10月12日停水範圍

▲台北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月12日停水範圍

▲新北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市10月12日停水範圍

▲台中市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月12日停水範圍

▲台南市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月12日停水範圍

▲宜蘭縣10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月12日停水範圍

▲南投縣10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月12日停水範圍

▲屏東縣10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎澎湖縣10月12日停水範圍

▲澎湖縣10月12日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月12日（週一）在以及總共8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在雲林縣還有時間長達9小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月12日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月12日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：光華路28號、30號；國泰街3號至10號；凱旋路47號至58號及貼單用戶(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：10月12日10時至16時(共6小時)📍停水地區內湖區：成功路四段61巷(成功路四段至成功路四段61巷30號間)(直接用水戶:停水19戶)🕦影響時間：10月12日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路3段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水77戶)🕦影響時間：10月12日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷) (直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：10月12日11時至15時(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：10月12日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水71戶)🕦影響時間：10月12日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區新店區：安成街1~36號、安泰路60巷1號總表、薏仁坑路6號(直接用水戶:停水18戶)🕦影響時間：10月12日12時至16時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月12日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月12日09時至11時30分(共2小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：市政北二路、朝貴一街、朝貴路、朝馬七街、朝馬三街、朝馬二街、朝馬六街、朝馬路、環中路三段、環河路、西屯二交流道、龍門二街。🕦影響時間：10月12日08時30分至17時(共8小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西屯區：大河街、寧夏路、文心路三段、永輝路、河南路、河南路二段、甘河路、甘肅路二段、經貿路一段、長安路一段、長安路二段。🕦影響時間：10月12日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區沙鹿區：正義路等巷道。🕦影響時間：10月12日09時至16時(共7小時)停水原因：閥栓測試停水📍停水地區安定區：中榮里。🕦影響時間：10月12日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月12日08時至16時(共8小時)停水原因：新設管線工程📍停水地區安定區：台南支線聯絡道。🕦影響時間：10月12日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區永康區：大灣路1~57號(單號側/含巷弄) /大灣路37巷6弄(單雙號) 、7弄(單雙號)、8弄(單雙號)、9弄(單雙號)、20弄(單雙號)、30弄(單雙號) /大灣路41巷(單雙號)/大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：10月12日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區西港區：金砂里。🕦影響時間：10月12日09時至16時(共7小時半)停水原因：汰換管線工程📍停水地區安南區：淵西二街、淵西三街安中路四段320巷97弄、安中路四段320巷129弄部分地區。🕦影響時間：10月12日13時至17時(共4小時)停水原因：深溝廠配合零星管遷📍停水地區大同鄉：台七便道、員山路三段、圓環、朝長聯絡道、泰雅路一段、泰雅路二段、玉蘭農路、鹿場路。🕦影響時間：10月12日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線停水施作📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。🕦影響時間：10月12日09時至17時(共8小時)停水原因：汙水下水道管遷工程📍停水地區屏東市：博愛路、崇朝一路、崇朝路、廣東路。🕦影響時間：10月12日09時至17時(共8小時)停水原因：汙水下水道管遷工程📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、興中路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月12日22時至13日06時(共8小時)停水原因：辦理分區計量管網漏水檢測封閉作業📍停水地區西嶼鄉：池東村、池西村、二崁村、赤馬村、內垵村等範圍。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。