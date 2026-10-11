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2026年WTT中國大滿貫賽男單四強戰，台灣桌球名將林昀儒上演驚天逆轉，在先丟兩局的劣勢下，鏖戰七局以4比3擊退巴西世界冠軍名將雨果（Hugo Calderano），生涯第2度挺進大滿貫賽男單決賽。憑藉這場勝利，林昀儒不僅寫下對戰雨果的5連勝，個人世界排名積分也將創下新高；若能一舉奪下男單冠軍，他的世界排名更將超越中國好手王楚欽，一口氣躍升至世界第4，締造生涯新里程碑。過去，台灣史上桌球男單最佳世界排名是世界第3，分別爺蔣澎龍在1999年以及莊智淵在2003年12月所創下。林昀儒，生涯最高排名則是在2021年8月達到的世界第5名。林昀儒闖進決賽後，已確定至少有1400分的世界排名積分入帳。不過，由於瑞典名將莫雷加德（Truls Moregard）本站也打進八強，積分提升至6180分，林昀儒必須奪冠才能超越莫雷加德。若林昀儒成功封王，他的積分將一舉超越目前排名在前的王楚欽，攀升至世界第4位，刷新個人生涯最高排名紀錄。另一方面，止步四強的雨果將獲得900分積分，扣除替換分數後淨增520分，總分來到4760分，依舊維持在世界第7，暫時無緣藉由本站賽事重返世界前六。此次交手是林昀儒與雨果生涯第6次對決。除了2017年首次交鋒由雨果險勝外，林昀儒隨後已連續5次擊敗這位巴西名將，取得5勝1負的絕對對戰優勢。順利晉級的林昀儒，距離冠軍僅剩最後一步，決賽對手將是中國獨苗周啟豪與日本好手松島輝空之間的勝方。比賽開局，雨果憑藉前三板的出色控制與手感，以兩個11比9連下兩城，取得大比分2：0領先。陷入背水一戰的林昀儒在第三局頂住壓力，透過暫停調整節奏並堅守近台，以11：8扳回一城。第四局雙方陷入膠著，林昀儒在8比8平手時展現強大反手實力與抗壓性，再以11：8將大比分扳平。第五局林昀儒技戰術更為堅定，開局便打出5：1攻勢，以11：4順利超車。儘管第六局因打法較為保守且失誤增多，被雨果以11：3快速拿下，但在關鍵的決勝局中，林昀儒迅速調整狀態，開局取得3：0領先迫使對手叫出暫停，換邊後更一路拉開分差，最終以11：5鎖定勝局。這是林昀儒在本站賽事中第4次打滿七局的比賽，展現出極強的韌性與體能。