我是廣告 請繼續往下閱讀

賽事與輪次 最終比分 各局比分 2026 ITTF 澳門單打世界盃（4強） 林昀儒 3 - 4 松島輝空（敗） 7:11、11:6、12:10、9:11、5:11、11:2、6:11 2026 WTT 多哈冠軍賽（8強） 林昀儒 4 - 0 松島輝空（勝） 11:6、11:7、11:9、11:8 2025 WTT 球星挑戰賽倫敦站（8強） 林昀儒 3 - 2 松島輝空（勝） 11:5、11:9、7:11、4:11、11:8 2025 WTT 仁川冠軍賽（8強） 林昀儒 4 - 1 松島輝空（勝） 11:9、11:5、11:3、4:11、11:4 2025 深圳亞洲盃（16強） 林昀儒 3 - 0 松島輝空（勝） 13:11、11:3、11:1 2024 ITTF 澳門世界盃（小組賽） 林昀儒 4 - 0 松島輝空（勝） 13:11、11:5、11:4、11:9 2024 WTT 球星挑戰賽多哈站（16強） 林昀儒 3 - 2 松島輝空（勝） 5:11、11:5、11:3、7:11、11:8

台灣桌球一哥林昀儒今（11）日於WTT 中國大滿貫賽男單準決賽中鏖戰7局，最終以大比分4：3險勝世界排名第7的巴西名將雨果（Hugo Calderano），強勢闖進今晚的男單總決賽。今晚壓軸登場的男單冠軍戰，林昀儒將對決登頂「新科世界球王」的日本19歲超新星松島輝空。面對今晚的爭冠重頭戲，林昀儒在接受中國媒體訪問時堅定喊話：「希望拚一個、拚一個大的。」回顧準決賽過程，林昀儒開局手感較為拉鋸，連吞兩局陷入0：2被動局面。不過進入第 3 局後，林昀儒戰術發揮效果，一分一分咬住比分，連趕3局以3：2反超聽牌；雖然第6局遭對手猛烈反撲逼進第7局生死戰，但林昀儒仍在決勝局及時找回節奏、鎖定勝局。談到整場比賽的轉折點，林昀儒賽後在混彩區接受官方訪問時坦言能以4：3拿下真的非常不容易：「0：2落後的時候，自己也是一分一分重新去找回一些感覺。第6局可能有幾球沒盯得那麼好，但第7局重新調整好了節奏。」針對比賽中叫出的關鍵暫停，林昀儒透露：「暫停是讓自己重新下來總結一下，確認這個戰術是可以繼續執行的，所以後面也更加果斷了。」被問及決勝局頻頻頂住壓力的秘訣，小林霸氣表示：「決勝局大膽去拚！」林昀儒今晚決賽的對手是近況極佳的「新科球王」松島輝空，稍早他以4：2淘汰中國好手周啟豪。不過觀察兩人過往的交手紀錄，林昀儒在對戰數據上佔據相當大的優勢。從生涯7次交手來看，林昀儒取得6勝1敗的絕對對戰優勢，值得觀察的是最近一次林昀儒是大戰7局後不敵松島輝空，也能看出今晚的冠軍賽對雙方來說都勢必會是一場硬仗。