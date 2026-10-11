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賴瑞隆批「造假看板」：選舉最基本就是相互尊重

多名綠營選將遭列名 當事人怒喊「強迫中獎」

邱議瑩看完「只有傻眼」：我是屏東女兒、堅定支持賴瑞隆

柯志恩競辦切割：非團隊張掛、不認同擅自掛名

高雄近日出現「高屏同心、挺屏東女兒柯志恩」大型看板，卻將多名民進黨議員、參選人姓名列在下方，引發爭議。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（11）日上午表示，選舉最基本的原則就是「相互尊重、不造假」，直指這類看板不僅不尊重議員及候選人，更是「造假看板」，做法「不道德、不恰當」。他強調，不可能有綠營議員署名支持柯志恩，就如同自己的看板也不可能掛上國民黨議員姓名，呼籲柯志恩及團隊盡快處理，不要用這樣的方式進行選舉。賴瑞隆今上午出席美濃區後援會成立活動，與綠委邱議瑩同台受訪時，被問及近日引發爭議的「高屏同心」看板，賴瑞隆表示，選舉最基本的原則是相互尊重、不造假，如今支持柯志恩的看板卻掛上民進黨議員姓名，「非常不恰當」，也對被列名者造成困擾。他強調，「不可能有民進黨議員支持柯志恩」，同樣的道理，他自己的競選看板也不可能出現國民黨議員署名支持。他批評這種掛法「不道德、不恰當」，呼籲柯志恩及競選團隊盡速處理，「不要用這樣的方式選舉」，因為不只不尊重議員及候選人，也是一面「造假看板」。爭議源自高雄林園、大寮等地近日出現的「高屏同心、挺屏東女兒柯志恩」看板，下方署名除了國民黨議員黃柏霖、李雅芬、許采蓁之外，還出現民進黨議員李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、無黨籍議員張博洋，以及民進黨提名參選人黃敬雅、吳昱鋒等7人姓名。多名被列名者隨即澄清，事前根本沒有被徵詢，也未同意將姓名放在支持柯志恩的看板上。張博洋更形容自己被「強迫中獎」，強調「屏東我挺周春米，高雄挺賴瑞隆」，並要求相關看板盡速移除。而和賴瑞隆同場受訪的邱議瑩則表示，自己看到這面看板時「只有傻眼」，從這起事件可以看出相關團隊、幕僚及組織的問題，並批評「北有蔣萬安、南有柯志恩」，認為國民黨團隊近期在選舉過程中的表現「荒腔走板」。她也強調，自己同樣是「屏東女兒」，但她的立場非常清楚，將堅定支持賴瑞隆參選高雄市長。稍早柯志恩競選辦公室則回應，這面「高屏同心、挺屏東女兒」看板並非由競選團隊張掛，也沒有授意任何單位代掛，競辦是在爭議曝光後才得知看板存在。競辦表示，經詢問屏東同鄉會後，對方也回覆不知道是何人懸掛，他們「並不認同這種未取得他人同意、就擅自掛名的做法」，認為競選活動應回歸理性、尊重各方意願，避免引發誤會，共同維護公平、理性的選舉環境。