中華職棒37年季後挑戰賽G3今（11）日回到台中洲際棒球場舉行，由手握「聽牌」優勢的中信兄弟迎戰「背水一戰」的統一7-ELEVEn獅。昨晚兄弟球團便宣布全場2萬張門票全數售罄，本系列賽寫下連續3戰滿場紀錄，前3戰累計吸引6萬3500人入場，超越去年季後挑戰賽4戰合計5萬484人，正式成為中職史上最賣座的季後挑戰賽。《NOWnews》記者今日實地走訪球場外圍，象迷一開門就衝搶王威晨、江坤宇的應援毛巾，場內最熱賣的飲料更是取諧音「殺獅」的沙士；左外野獅迷同樣展現狂熱，開放入場前已逾500人頂著烈日排隊，更有鐵粉自凌晨2點多便到場夜排。

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▲季後挑戰賽G3，左外野超過500位獅迷排隊，更有人凌晨2點半就開始夜排。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
▲季後挑戰賽G3，左外野超過500位獅迷排隊，更有人凌晨2點半就開始夜排。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
▲季後挑戰賽G3，左外野獅迷頂著高溫，等待球場開放入場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
▲季後挑戰賽G3，左外野獅迷頂著高溫，等待球場開放入場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
季後賽連3戰滿場　寫下中職新紀錄

獅隊昨日靠著喬登（Jordan Balazovic）6局無失分好投、獅帝芬（Jackson Stephens）中繼2局完美封鎖，加上邱智呈關鍵的高飛犧牲打，終場以1：0險勝兄弟，成功將戰線延長至今日G3。雙方回到黃衫軍大本營洲際球場，兄弟推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，對決獅隊新生代本土王牌林詔恩。

昨晚2萬張門票宣告售罄後，今年季後挑戰賽已正式寫下前3場皆滿場、累積突破6萬3500名觀眾的歷史里程碑，不僅場內對決火藥味濃厚，場外票房熱度更打破中職歷年紀錄。

獅迷凌晨2點夜排　獅隊準備4000條飄帶

《NOWnews》記者今日走訪洲際球場外圍，身穿橘袍的客隊獅迷依然擠爆左外野入口，在下午2點開放進場前，目測已有逾500人頂著艷陽排隊等待入場。記者詢問排在左外野第1位的獅迷李先生，他透露自己凌晨2點半就抵達外野入口夜排；獅隊球團今日也貼心準備4000條橘色飄帶發放給外野球迷，全力拉抬客場應援氣勢。

▲季後挑戰賽G3，象迷洪先生一進場就前往商品部購買江坤宇、王威晨應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
▲季後挑戰賽G3，象迷洪先生一進場就前往商品部購買江坤宇、王威晨應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
▲季後挑戰賽G3，象迷一入場就前往商品部，購買王威晨、江坤宇應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
▲季後挑戰賽G3，象迷一入場就前往商品部，購買王威晨、江坤宇應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）
內野象迷搶買王威晨、江坤宇毛巾　「沙士」成熱銷飲品

內野方面，象迷一開放入場便直奔三壘側商品部，瘋搶球團在季後賽新推出的王威晨「威力加晨」、江坤宇「銅牆鐵壁」應援毛巾。象迷洪先生受訪時表示，自己中午前就頂著高溫在入口處等候，為的就是把這2位球星的新款毛巾帶回家。

球場飲食也出現有趣的「玄學熱潮」。洲際球場G1最熱銷的飲料並非一般茶飲，而是「沙士」，全因諧音取自「殺獅」，象迷期盼能藉玄學之力，助黃衫軍順利奪勝闖進台灣大賽。記者詢問三壘側餐飲店家，老闆笑著透露，G1比賽期間沙士非常熱銷，整場都在忙著補貨，今日G3生死戰也備妥庫存，全力滿足球迷的「應援需求」。

📍中職季後挑戰賽觀眾人數排名

年份 球隊 球隊 人數 總場次
2026 中信兄弟 統一獅 6萬3500人 3戰（尚未結束）
2025 統一獅 樂天桃猿 5萬484人 4場
2022 中信兄弟 味全龍 3萬5026人 3場
2024 統一獅 樂天桃猿 3萬4943人 3場
2008 兄弟象 La New熊 3萬2005人 3場
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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...