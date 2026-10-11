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▲季後挑戰賽G3，左外野超過500位獅迷排隊，更有人凌晨2點半就開始夜排。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）

▲季後挑戰賽G3，左外野獅迷頂著高溫，等待球場開放入場。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）

▲季後挑戰賽G3，象迷洪先生一進場就前往商品部購買江坤宇、王威晨應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）

▲季後挑戰賽G3，象迷一入場就前往商品部，購買王威晨、江坤宇應援毛巾。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.11）

年份 球隊 球隊 人數 總場次 2026 中信兄弟 統一獅 6萬3500人 3戰（尚未結束） 2025 統一獅 樂天桃猿 5萬484人 4場 2022 中信兄弟 味全龍 3萬5026人 3場 2024 統一獅 樂天桃猿 3萬4943人 3場 2008 兄弟象 La New熊 3萬2005人 3場

中華職棒37年季後挑戰賽G3今（11）日回到台中洲際棒球場舉行，由手握「聽牌」優勢的中信兄弟迎戰「背水一戰」的統一7-ELEVEn獅。昨晚兄弟球團便宣布全場2萬張門票全數售罄，本系列賽寫下連續3戰滿場紀錄，前3戰累計吸引6萬3500人入場，超越去年季後挑戰賽4戰合計5萬484人，正式成為中職史上最賣座的季後挑戰賽。《NOWnews》記者今日實地走訪球場外圍，象迷一開門就衝搶王威晨、江坤宇的應援毛巾，場內最熱賣的飲料更是取諧音「殺獅」的沙士；左外野獅迷同樣展現狂熱，開放入場前已逾500人頂著烈日排隊，更有鐵粉自凌晨2點多便到場夜排。獅隊昨日靠著喬登（Jordan Balazovic）6局無失分好投、獅帝芬（Jackson Stephens）中繼2局完美封鎖，加上邱智呈關鍵的高飛犧牲打，終場以1：0險勝兄弟，成功將戰線延長至今日G3。雙方回到黃衫軍大本營洲際球場，兄弟推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發，對決獅隊新生代本土王牌林詔恩。昨晚2萬張門票宣告售罄後，今年季後挑戰賽已正式寫下前3場皆滿場、累積突破6萬3500名觀眾的歷史里程碑，不僅場內對決火藥味濃厚，場外票房熱度更打破中職歷年紀錄。《NOWnews》記者今日走訪洲際球場外圍，身穿橘袍的客隊獅迷依然擠爆左外野入口，在下午2點開放進場前，目測已有逾500人頂著艷陽排隊等待入場。記者詢問排在左外野第1位的獅迷李先生，他透露自己凌晨2點半就抵達外野入口夜排；獅隊球團今日也貼心準備4000條橘色飄帶發放給外野球迷，全力拉抬客場應援氣勢。內野方面，象迷一開放入場便直奔三壘側商品部，瘋搶球團在季後賽新推出的王威晨「威力加晨」、江坤宇「銅牆鐵壁」應援毛巾。象迷洪先生受訪時表示，自己中午前就頂著高溫在入口處等候，為的就是把這2位球星的新款毛巾帶回家。球場飲食也出現有趣的「玄學熱潮」。洲際球場G1最熱銷的飲料並非一般茶飲，而是「沙士」，全因諧音取自「殺獅」，象迷期盼能藉玄學之力，助黃衫軍順利奪勝闖進台灣大賽。記者詢問三壘側餐飲店家，老闆笑著透露，G1比賽期間沙士非常熱銷，整場都在忙著補貨，今日G3生死戰也備妥庫存，全力滿足球迷的「應援需求」。