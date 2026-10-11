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柯競辦反擊賴瑞隆：沒查證就公然造謠

反問賴瑞隆：為了攻擊對手「什麼謊話都說得出？」

綠營不滿被掛名 柯競辦喊話：去找掛看板的人

高雄「高屏同心、挺屏東女兒柯志恩」看板竟掛上多名綠營議員及參選人姓名，引發爭議。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今（11）日上午批評，相關看板「不道德、不恰當」，更直指是「造假看板」，並呼籲柯志恩及團隊盡快處理。柯志恩競選辦公室隨後發出聲明反擊，強調爭議看板並非競選團隊懸掛，痛批賴瑞隆未經查證就將責任指向柯志恩及團隊，是「公然造謠」，要求賴瑞隆立即向柯志恩道歉。高雄近日出現「高屏同心、挺屏東女兒柯志恩」大型看板，下方除了國民黨議員外，也列入民進黨議員李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、無黨籍議員張博洋，以及民進黨提名參選人黃敬雅、吳昱鋒等7人姓名，引發當事人集體否認。賴瑞隆上午出席美濃區後援會成立活動時表示，選舉最基本原則是「相互尊重、不造假」，認為相關看板掛上民進黨議員姓名「非常不恰當」。他並表示，「不可能有民進黨議員支持柯志恩」，如同自己的看板也不可能掛上國民黨議員姓名，批評這種掛法「不道德、不恰當」，並呼籲柯志恩與團隊盡快處理，不要用這樣的方式選舉。而針對被賴瑞隆重話批評造假、不道德，柯志恩競選辦公室隨即嚴正譴責，認為賴瑞隆在未經事實查證的情況下，直接將看板爭議歸責於柯志恩競選團隊，要求賴瑞隆「即刻向柯志恩道歉」，並強調，引發討論的看板上並沒有署名「柯志恩競選團隊」，而是掛名「屏東同鄉會」。競辦表示，團隊今天一早接獲媒體詢問後，就已立即對外澄清「該看板並非由柯志恩競選團隊懸掛」，但賴瑞隆之後仍指稱柯志恩及競選團隊「造假」。柯志恩競辦進一步反問，賴瑞隆身為高雄市長參選人，「可以如此沒有是非標準嗎？」並批評賴瑞隆是否為了選舉，可以背離事實，只要能攻擊對手，「什麼謊話你都說得出？」競辦強調，這面看板既非柯志恩競選團隊製作或懸掛，就不應在未釐清實際張掛者之前，直接將責任歸到柯志恩或競選團隊身上。針對多名綠營議員及參選人不滿姓名被列在挺柯看板上，柯志恩競辦表示，若當事人認為姓名遭到未經同意使用，應該直接找出懸掛看板的人，釐清對方動機。競辦也表示，相關人士若認為權益受損，可以透過司法途徑尋求救濟，就像柯志恩先前曾針對匿名抹黑看板提出告訴一樣，而不是把一件競辦強調「與柯志恩無關」的事情，再操作成政治攻防。柯競辦稱，高雄市民對這類選舉攻防已經感到厭煩，若幾名綠營民代與候選人真的對被掛名支持柯志恩感到不滿，「請即刻提出相關告訴」，不要再以政治話術操作選舉。