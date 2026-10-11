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中國超越俄羅斯成最大威脅 美國比例連年攀升

82.5%認川普對世界帶來負面影響 調查單位點出原因

台海局勢受高度關注 76.7%日本民眾對「台灣有事」感到危機

日本公益財團法人「新聞通信調查會」10日公布最新全國民調，結果顯示，32.5%的日本民眾認為中國是「對世界和平構成的最大威脅」，超越美國及俄羅斯。另外，有76.7%的受訪者對「台灣有事」抱持危機感，而認為美國總統川普對世界造成負面影響的比例更高達82.5%，反映日本民眾對國際安全局勢的憂慮。根據日本《時事通信社》報導，新聞通信調查會於7月17日至8月16日進行全國民意調查，以5000名年滿18歲的日本民眾為對象，採取調查人員登門發放問卷的方式，共回收2676份問卷，回覆率為53.5%。調查針對「對世界和平構成的最大威脅」列出中國、美國、俄羅斯、北韓及伊朗等8個國家，供受訪者選擇。結果顯示，32.5%的受訪者選擇中國，較前一年增加8.2個百分點；美國則以26.8%位居第二，較前一年增加9.3個百分點。值得注意的是，認為美國是世界和平最大威脅的比例，2024年度僅有6.6%，此後持續攀升，顯示日本社會對美國在國際局勢中扮演的角色，逐漸產生不同看法。另一方面，過去在這項調查中比例最高的俄羅斯，今年降至18.3%，排名第三；北韓則以9.1%維持第四，與美國持續軍事對立的伊朗為1.9%。民調也詢問受訪者對川普影響國際局勢的看法，結果顯示，認為川普對世界「造成負面影響」或「比較偏向負面影響」的比例合計達82.5%，較前一年增加3.1個百分點。相較之下，認為川普對世界帶來正面影響的受訪者，合計僅占13.2%。新聞通信調查會負責人分析指出，川普政策及行動具有高度不確定性，是日本民眾對美國產生疑慮的重要背景，也使認為美國可能對世界和平構成威脅的比例逐漸升高。除了主要國家對世界和平的影響，調查也針對台海安全局勢詢問日本民眾的看法。結果顯示，對於「台灣有事」，回答「非常有危機感」及「比較有危機感」的受訪者合計達76.7%，顯示超過四分之三的受訪日本民眾對台海可能發生的緊急事態感到憂慮。整體而言，這項調查反映日本民眾對中國、美國及台海情勢均抱持高度關注。其中，中國在世界和平威脅的選項中獲得最多受訪者選擇，而美國的比例近年持續上升，也凸顯日本社會對國際安全環境的觀感正在發生變化。