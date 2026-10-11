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台北市長蔣萬安在選前不到2個月時間提出松機遷移政見引發熱議，對此新北市長參選人李四川表態力挺。對手蘇巧慧則質疑，如果松機就這樣遷走了，那離島居民的交通往返，還有醫療等這些交通嚴重的問題要怎麼解決？並主張將AI園區設在淡海科學園區，可以串接整個AI的科學廊帶，跟北士科一起來發展，又有科學園區，「而且黃仁勳的飛機也可以繼續停在松機」。蔣萬安拋出松機遷移設置AI園區，李四川認為不影響捷運建設，對此蘇巧慧說，覺得這樣的回答就有點問A答B了。捷運建設沒有任何人反對，是在質疑如果現在松機就這樣遷走了，那離島居民的交通往返，還有醫療等這些交通嚴重的問題要怎麼解決？松機一年560萬人次的旅客，這要怎麼解決？蘇巧慧認為，說到AI產業園區，其實最接近北士科的就是新北淡水淡海科學園區。為什麼不把AI園區設在淡海科學城？強調自己現在在競選新北市長，當然希望人才、資金都能夠留在新北，「這是我的責任，也是我的企圖心」。蘇巧慧強調，非常希望未來淡海科學城可以串接整個AI的科學廊帶，跟北士科一起來發展，那麼就又有科學園區，而且黃仁勳的飛機也可以繼續停在松機，離島居民還有所有要往返國門的雙北市民們，也都有一個好的機場可以完成大家的交通，這樣是最好。