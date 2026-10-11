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📍中信兄弟G3先發打線

📍統一獅G3先發打線

中華職棒37年季後挑戰賽G3今（11）日回到台中洲際棒球場舉行，由手握「聽牌」優勢的中信兄弟迎戰「背水一戰」的統一7-ELEVEn獅，各自推出羅戈（Nivaldo Rodriguez）、林詔恩先發。賽前公布雙方打線，兄弟連續3戰打線「複製貼上」，總教練平野惠一坦言有考慮過異動，但多方考量後仍決定延續；獅隊則是更換第4棒人選，43老將陳鏞基板凳出發，22歲林培緯首度扛4番，超越2017年蘇智傑的23歲84天，為隊史最年輕4棒，主帥林岳平說，「現在就是需要他發揮給球隊的攻擊端，看能不能多得分。」兄弟連續3場比賽擺出相同打線，平野惠一表示，今天有考慮讓老將陳俊秀先發，但經過多方考量，決定不更動打線，會視戰況啟用代打，「這是下半季封王戰打線，我也相信這些選手，今天會持續帶領我們。」平野指出，前2戰用了相同的打線，選手也都習慣這樣的高張力氛圍，「選擇相信他們，讓他們更有自信比賽。」獅隊方面，43歲老將陳鏞基回到板凳，第4棒由22歲強力右打林培緯扛下，總教練林岳平指出，「（陳）鏞基累累的，交通移動，加上昨天打滿整場，今天電池沒電了。」談到林培緯首度扛先發第4棒，餅總說，「現在就是需要他發揮給球隊的攻擊端，看能不能多得分。」餅總坦言，前2場合計僅得1分，「今天這樣會是很難贏球的局面，林詔恩過去對兄弟的過程很不順利，所以希望打線能夠創造多點得分，保護投手群。」此役對獅隊來說仍是「背水一戰」，餅總指出，除了洋投喬登、布雷克以及李奇峰不出賽，其餘投手都會待命，包含前役中繼登板的洋投獅帝芬。第一棒：張士綸（三壘手）第二棒：張仁瑋（右外野手）第三棒：曾頌恩（左外野手）第四棒：王威晨（指定打擊）第五棒：宋晟睿（中外野手）第六棒：江坤宇（游擊手）第七棒：黃韋盛（一壘手）第八棒：高宇杰（捕手）第九棒：岳東華（二壘手）先發投手：羅戈第一棒：邱智呈（右外野）第二棒：林佳緯（中外野）第三棒：陳傑憲（左外野）第四棒：林培緯（一壘手）第五棒：朱迦恩（指定打擊）第六棒：潘傑楷（三壘手）第七棒：陳聖平（游擊手）第八棒：陳重羽（捕手）第九棒：林泓弦（二壘手）投手：林詔恩