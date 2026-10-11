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UNIQLO最新童裝外套搶瘋了！1290元便宜超保暖

▲UNIQLO「童裝PADDED布勞森外套」近期爆紅，吸引不少成年人也跟著搶買。（圖／UNIQLO官網）

UNIQLO童裝布勞森外套爆紅！直擊連長輩也買

UNIQLO新品「童裝PADDED布勞森外套」（貨號490470）

▲UNIQLO「童裝PADDED布勞森外套」因外型可愛又百搭，最近在Threads突然爆紅。（圖／記者陳雅雲攝）

▲UNIQLO「童裝PADDED布勞森外套」提供黑色、綠色、米白與粉紅色4款，穿起來富有秋日氛圍。（圖／記者陳雅雲攝）

連長輩也買了！UNIQLO「童裝布勞森外套」試穿心得一次看

▲150公分尺寸穿起來相當剛好，穿起來有種短版外套感受，也不會顯得太臃腫（圖／記者陳雅雲攝）

UNIQLO童裝布勞森外套評價曝！最大缺點是它

日本服飾品牌UNIQLO在台灣知名度極高，旗下多款保暖外套因機能性佳、版型百搭受到消費者歡迎，不過最近有一款全新UNIQLO童裝外套爆紅，甚至吸引大人也跟著瘋搶。近期有民眾表示，近期有女網友在Threads發文，表示發現UNIQLO一款童裝外套，讓她心動決定入手，不禁稱讚「選不出來！UNIQLO的童裝外套，這件好可愛啊而且好便宜」。貼文曝光後，瞬間讓這款UNIQLO童裝外套爆紅，讓一票人敲碗求貨號，「童裝外套真的常有驚喜，這件可愛又很有秋冬感」、「好好看欸！我也要來跟小童搶外套」、「童裝是小矮子的福音」，甚至有人實際穿上分享「我今天直接跑去試穿，真的可以穿欸！而且好百搭哦」、「那天有點冷，全家一起試穿」。據了解，這款童裝外套是，其採用毛絨絨的翻領設計，立起來扣上鈕扣還能變身防風的立領，目前顏色提供黑色、綠色、米白與粉紅色4款，穿起來富有秋日氛圍，加上一件只要1290元相當便宜，深受嬌小女性及媽媽們的喜愛。《NOWNEWS今日新聞》記者實際到UNIQLO門市童裝查看，該款外套貨源量還算豐富，，最終對方還挑了一件順勢結帳，可見這款不論是大人小孩都適合。記者本身身高只有152公分，現場試穿140公分、150公分與160公分3種尺寸，，袖子顯得不夠長，容易露出一大截手臂；，穿起來有種短版外套感受，也不會顯得太臃腫；，版型更有寬鬆感，適合喜歡休閒感或想在裡面多加厚毛衣的民眾。UNIQLO「童裝PADDED布勞森外套」在網路上評價普遍良好，由於剪裁蓬鬆寬鬆，160公分以下的成人女性，甚至是小個子男生都能輕鬆穿下，相較於成人鋪棉外套CP值更高，加上領口可秒變帥氣立領，不過也有人試穿後持不同看法，建議如果對這件童裝外套有興趣者，一定要到實體門市試穿才最準確，避免花冤枉錢買到不適合的款式。