未來一周天氣出爐，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周一、周二（10月12日至10月13日）全台天氣穩定，周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，大台北、東半部降雨機率提高，早晚低溫20至24度，周五、周六（10月16日至10月17日）東北季風減弱，各地天氣轉穩、氣溫回升，西半部高溫上看34度。颱風方面，小熊颱風對台灣無直接影響，但菲律賓東方、關島附近仍不排除有熱帶擾動發展。
周一、周二水氣少 全台天氣穩定
曾昭誠指出，周一、周二台灣附近水氣都偏少，因此全台各地都是多雲到晴的穩定天氣，只有花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，不過整體雨勢不大，新竹以北、東半部白天高溫27至31度，苗栗以南則有31至34度。
周三、周四東北季風 北東水氣增加
新一波東北季風將在周三、周四增強，曾昭誠說明，雖然強度偏弱，但水氣會略微增加，北部、大台北、東半部降雨機率提高，午後南部山區同樣有局部陣雨；白天氣溫變化不大、早晚低溫下滑，中部以北、東半部早晚低溫21至24度，局部近山區再低1至2度，注意日夜溫差即可。
曾昭誠提及，周五、周六東北季風又會減弱，轉吹偏東風，全台各地回歸多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，氣溫則有回升跡象，基隆、東半部29至31度，西半部31至34度，局部地區有望來到35度。
小熊颱風無影響 熱帶擾動恐發展
颱風動態方面，曾昭誠補充，小熊颱風目前是強烈颱風，但已經來到強度最巔峰，路徑會往北逐漸轉向，朝日本東方海域前進，由於將進入高緯度地區，海溫降低之外，風切也會變大，小熊颱風未來幾天會逐漸減弱，對台灣並無影響。
菲律賓東方、關島附近海面則是處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動在內部發展，是否增強為颱風、後續路徑如何，氣象署將持續觀察，民眾請留意最新天氣動態。
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曾昭誠指出，周一、周二台灣附近水氣都偏少，因此全台各地都是多雲到晴的穩定天氣，只有花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，不過整體雨勢不大，新竹以北、東半部白天高溫27至31度，苗栗以南則有31至34度。
新一波東北季風將在周三、周四增強，曾昭誠說明，雖然強度偏弱，但水氣會略微增加，北部、大台北、東半部降雨機率提高，午後南部山區同樣有局部陣雨；白天氣溫變化不大、早晚低溫下滑，中部以北、東半部早晚低溫21至24度，局部近山區再低1至2度，注意日夜溫差即可。
曾昭誠提及，周五、周六東北季風又會減弱，轉吹偏東風，全台各地回歸多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，氣溫則有回升跡象，基隆、東半部29至31度，西半部31至34度，局部地區有望來到35度。
颱風動態方面，曾昭誠補充，小熊颱風目前是強烈颱風，但已經來到強度最巔峰，路徑會往北逐漸轉向，朝日本東方海域前進，由於將進入高緯度地區，海溫降低之外，風切也會變大，小熊颱風未來幾天會逐漸減弱，對台灣並無影響。
菲律賓東方、關島附近海面則是處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動在內部發展，是否增強為颱風、後續路徑如何，氣象署將持續觀察，民眾請留意最新天氣動態。