未來一周天氣出爐，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周一、周二（10月12日至10月13日）全台天氣穩定，周三、周四（10月14日至10月15日）東北季風增強，大台北、東半部降雨機率提高，早晚低溫20至24度，周五、周六（10月16日至10月17日）東北季風減弱，各地天氣轉穩、氣溫回升，西半部高溫上看34度。颱風方面，小熊颱風對台灣無直接影響，但菲律賓東方、關島附近仍不排除有熱帶擾動發展。

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周一、周二水氣少　全台天氣穩定

曾昭誠指出，周一、周二台灣附近水氣都偏少，因此全台各地都是多雲到晴的穩定天氣，只有花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部山區有局部短暫陣雨，不過整體雨勢不大，新竹以北、東半部白天高溫27至31度，苗栗以南則有31至34度。

▲周一、周二台灣附近水氣都偏少，因此全台各地都是多雲到晴的穩定天氣。（圖／NOWNEWS資料照）
▲周一、周二台灣附近水氣都偏少，因此全台各地都是多雲到晴的穩定天氣。（圖／NOWNEWS資料照）
周三、周四東北季風　北東水氣增加

新一波東北季風將在周三、周四增強，曾昭誠說明，雖然強度偏弱，但水氣會略微增加，北部、大台北、東半部降雨機率提高，午後南部山區同樣有局部陣雨；白天氣溫變化不大、早晚低溫下滑，中部以北、東半部早晚低溫21至24度，局部近山區再低1至2度，注意日夜溫差即可。

曾昭誠提及，周五、周六東北季風又會減弱，轉吹偏東風，全台各地回歸多雲到晴，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，氣溫則有回升跡象，基隆、東半部29至31度，西半部31至34度，局部地區有望來到35度。

▲未來一周氣溫變化不大，各地高溫都上看30度，早晚溫差要稍微注意。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一周氣溫變化不大，各地高溫都上看30度，早晚溫差要稍微注意。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
小熊颱風無影響　熱帶擾動恐發展

颱風動態方面，曾昭誠補充，小熊颱風目前是強烈颱風，但已經來到強度最巔峰，路徑會往北逐漸轉向，朝日本東方海域前進，由於將進入高緯度地區，海溫降低之外，風切也會變大，小熊颱風未來幾天會逐漸減弱，對台灣並無影響。

菲律賓東方、關島附近海面則是處於低壓帶，未來一周不排除還有熱帶擾動在內部發展，是否增強為颱風、後續路徑如何，氣象署將持續觀察，民眾請留意最新天氣動態。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。