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伊朗戰爭擴大、美國337調查 台股週一風險高

台股上週四（8）下跌492.93點，收在49313.44點。經過3天連續假期，台積電ADR從472 美元，回落至約 453 美元，跌幅約 4%。財經專家葉育碩於臉書表示，若台積電也同步下跌 4%，從2550元跌回2448元，預計大盤將會被拖累816 點，若再加上國際局勢持續動盪，週一台股開盤，恐怕有場硬仗，甚至可能影響千點。8日大盤下跌492.93點，收在49313.44點，成交量0.92兆元；台指期下跌611點至49357點，正價差為43.56點；台股ADR也跌至453美元，下跌約4%。葉育碩表示，若初步估計，以台積電封關前約 2,550 元計算，同步下跌 4%，等於股價就會少掉102元，若台積電每下跌 1 元，對大盤約有 8 點的影響，就可能拖累大盤約 816 點。然而，伊朗戰爭持續擴大，沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王機場遭到攻擊，造成12 人死亡、309 人受傷，恐怕牽動國際金融市場的風險情緒。同時間，美國國際貿易委員會（USITC）啟動 337 條款調查，包括廣達、鴻海、台達電都在被調查企業名單之中，對於AI 供應鏈增加短線的不確定性。因此，葉育碩總結，若週一市場情緒全面轉弱，不僅會有台積電反映，權值股也會受到影響，跌出千點行情並非不可能，「這些消息不代表台股週一一定會大跌，只是說下跌的機率蠻高的」，還是呼籲投資人不用太恐慌，畢竟去年4月美國關稅都有出現一開盤就跌10%的狀況。