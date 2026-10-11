Google Health近日在官方社群預告，將於明（12）日揭曉全新產品，雖然沒有直接公布名稱，但宣傳文字出現「Edge」字樣，外界推測就是傳聞已久的智慧健康手環「Fitbit Edge」。根據外媒曝光的規格，新品不僅可測量心電圖、監測心率與血氧，續航力更長達7天，甚至支援iPhone使用，預估售價約180美元（約新台幣5800元）。
Google神秘新品10/12登場！Fitbit Edge外型曝光
Google Health日前在X及Instagram發布預告，寫下「Get an Edge on your health」，並附上「10.12.2026」日期，宣告新產品即將亮相。從官方釋出的局部照片，可以看到金屬機身與錶帶設計，雖然沒有展示完整外觀，但外界普遍認為，這款新品正是近期多次曝光的Fitbit Edge。根據科技網站《9to5Google》報導，Fitbit Edge定位介於入門款Fitbit Air與高階Pixel Watch智慧手錶之間，外觀採用橢圓形螢幕，結合智慧手錶與運動手環的設計。
Fitbit Edge傳支援心電圖，40種運動模式、7天續航
根據法國科技爆料網站《Dealabs》揭露，新品預計搭載1.34吋AMOLED觸控螢幕，支援螢幕隨顯功能，並內建GPS、加速度感測器、陀螺儀、氣壓計與高度計等。健康功能方面，除了基本的心率、血氧、睡眠品質、皮膚溫度追蹤，還傳出具備心電圖（ECG）量測功能，可協助使用者留意心房顫動及心律不整等異常徵兆。預計提供超過40種運動模式，並有望整合Google Gemini AI，提供個人化運動建議與健康指導。
iPhone也能用、價格約5800元
與僅支援Android手機的Pixel Watch系列不同，Fitbit Edge傳出同時相容Android與iPhone，預計支援Android 11以上及iOS 16.4以上系統，讓蘋果用戶也有機會使用Google旗下智慧健康手環。至於價格，爆料指出，可能落在180美元左右，約新台幣5800元。
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Google Health日前在X及Instagram發布預告，寫下「Get an Edge on your health」，並附上「10.12.2026」日期，宣告新產品即將亮相。從官方釋出的局部照片，可以看到金屬機身與錶帶設計，雖然沒有展示完整外觀，但外界普遍認為，這款新品正是近期多次曝光的Fitbit Edge。根據科技網站《9to5Google》報導，Fitbit Edge定位介於入門款Fitbit Air與高階Pixel Watch智慧手錶之間，外觀採用橢圓形螢幕，結合智慧手錶與運動手環的設計。
根據法國科技爆料網站《Dealabs》揭露，新品預計搭載1.34吋AMOLED觸控螢幕，支援螢幕隨顯功能，並內建GPS、加速度感測器、陀螺儀、氣壓計與高度計等。健康功能方面，除了基本的心率、血氧、睡眠品質、皮膚溫度追蹤，還傳出具備心電圖（ECG）量測功能，可協助使用者留意心房顫動及心律不整等異常徵兆。預計提供超過40種運動模式，並有望整合Google Gemini AI，提供個人化運動建議與健康指導。
iPhone也能用、價格約5800元
與僅支援Android手機的Pixel Watch系列不同，Fitbit Edge傳出同時相容Android與iPhone，預計支援Android 11以上及iOS 16.4以上系統，讓蘋果用戶也有機會使用Google旗下智慧健康手環。至於價格，爆料指出，可能落在180美元左右，約新台幣5800元。