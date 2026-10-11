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▲詹姆士派對承諾之後會更詳細說明罹癌的來龍去脈，以及陸續提出醫療證明。（圖／詹姆士派對IG@jamespartytw）

26歲台美混血網紅「詹姆士派對」日前透露照了電腦斷層後發現罹患肝癌中期，醫生表示年紀輕癌症擴散速度快，建議盡速開刀切除病灶，但住院、開刀等醫療費用龐大，因此在女友建議下發起線上募款，不過網友質疑他還沒確診也尚未住院開刀，更沒有拿出詳細就醫證明，卻急著發起募款，甚至不斷調高達標金額至2萬美元（約63萬元新台幣），且目前已經募得60多萬元，懷疑有詐財之嫌。詹姆士派對表示，自己的肝有3顆腫瘤，其中兩顆有癌細胞，1顆則是大於5公分，由於腫瘤分布在不同位置，無法藉由開刀清除，若選擇切除就會損失大部分的肝，因此還在跟醫生討論治療方式，不過怕被誤診，詹姆士派對還去其他家醫院檢查，另一位醫生反而沒有斷言是癌症，認為必須等核磁共振報告出來才能確定，進而安排入院治療，這幾天都在跑醫院的他，也承諾之後會更詳細說明罹癌的來龍去脈，以及陸續提出醫療證明。雖然詹姆士派對使用的GoFundMe募款平台，截稿前已經募得19342美元（約61萬元新台幣），距離達標金額不遠，但有不少網友提出質疑，「什麼證明都沒有，第一個醫生和第二個醫生講的也不一樣，實際要花多少也不確定，就很急募款」、「自己得癌症為什麼要其他人買單？原本對他觀感蠻好的，現在整個...」、「我不懂捐他的人，不如捐給各癌症協會」、「可以從正經管道募款還有提供程序嗎？根本販賣大家同情心，不會覺得癌症開玩笑，但這有點超過了！」針對網友詢問為何不求助父母及使用健保，詹姆士派對表示，自己有健保但手術費用昂貴，至於爸媽人都在美國，有問過對方可否幫忙，父親匯了6000元台幣給他，所以自己就慌了，女友才建議向外界募款，而他也嘗試和朋友借錢，但也沒辦法。對於網路上不同的聲音，詹姆士派對說：「之後我很樂意和你們分享我是怎麼發現這件事的，和回答我看到很多人問的問題，現在我要專心準備住院，想支持我的人可以去我主頁的連結看看，但拜託別有壓力，有你在這我就超級無敵感謝了！一起加油吧！謝謝你的支持！」