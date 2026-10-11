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看板掛名引發爭議 同鄉會：熱心鄉親自發製作

原規劃全市掛12面看板 強調與柯志恩競總無關

高雄市林園、大寮等地近日出現「高屏同心，挺屏東女兒」大型選舉看板，表態支持國民黨高雄市長參選人柯志恩，卻因看板上同時列出多名民進黨及無黨籍議員、參選人姓名，引發當事人不滿，要求立即撤除。對此，高雄市屏東縣同鄉會今（11）日發表聲明表示，看板是由熱心屏東鄉親基於「鄉親支持鄉親、鄉親不分黨派」的立場自發製作，同鄉會並未正式決議或出資，對於看板用語及編排造成部分議員困擾，表達歉意，並將儘速請製作看板的鄉親修正內容，待完善後再行掛出。高雄市屏東縣同鄉會指出，經了解，此次看板是由熱心屏東鄉親自發製作，原本用意單純是希望支持屏東鄉親參選市長，以及屏東籍市議員候選人，並非經由同鄉會正式決議，也沒有由同鄉會出資。同鄉會表示，由於議員部分的看板製作用語及編排，造成部分議員無謂困擾，也讓原本支持鄉親的美意遭到誤解，對此深表歉意，將儘速轉達熱心鄉親，針對看板內容進行修正，待完善後再重新掛出。同鄉會進一步說明，屏東鄉親原本計畫在高雄全市製作12面大型看板，由於許多屏東人在高雄居住、工作及生活，長期以來都相當團結，也積極支持優秀鄉親參與公共事務。這正是所謂的「高雄情、屏東心」，也是鄉親願意無私站出來，表達支持市長及市議員候選人的初衷，認為這份濃厚的鄉情令人感動與敬佩。針對外界質疑看板是否涉及政黨操作，同鄉會強調，鄉親後援會看板製作與柯志恩競選總部無關，與國民黨、民進黨及其他政黨，或縣籍議員候選人之間，也沒有直接或間接的從屬關係及衝突，純粹是地方自主性的支持聲音。至於後續規劃，同鄉會表示，未來預計將陸續正式成立並啟動支持柯志恩參選市長及市議員候選人的後援會。希望透過此次聲明澄清不實謠言，讓看板爭議告一段落，將焦點重新回歸地方發展議題，持續為高屏鄉親服務。