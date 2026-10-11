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▲張秀卿（如圖）透露演出結束後最想好好大吃一頓：「我已經準備好要連續吃好幾天的鹹酥雞、糯米腸還有碗粿了，一定要好好滿足一下我的嘴饞。」（圖／名人演藝事業提供）

金曲歌后張秀卿昨晚（10日）在台南舉行《辣妹駕到2演唱會》圓滿結束，為了籌備這次演出，她和小12歲老公王國贊分房睡1個月。慶功宴上，同門師妹謝金晶開心送上祝賀，而張秀卿老公更驚喜送上10萬元的「千鈔花束」，收到時當場噴淚，直呼：「真的是最實際的禮物了！比送普通的鮮花好太多，我一定會好好存起來，絕對不亂花。」張秀卿演唱會因巴威颱風攪局延期至昨晚，看到現場座無虛席，讓她感動萬分，在台上數度眼眶泛紅、含淚向歌迷鞠躬致謝：「這三個月的等待沒有白費，謝謝大家一直都在，這份熱情是我繼續唱下去的最大動力！」為了這次的演出，張秀卿閉關全力備戰，不僅瘦身10公斤，還與老公分房睡大約1個月。演唱會結束後，團隊特別舉辦慶功宴，現場王國贊悄悄準備了現金10萬元的巨大「鈔票花束」，表示老婆為了這場演唱會籌備長達一年，從選曲、舞蹈練習到嚴格的體態管理，承受了巨大的心理與身體壓力，這束「有錢花」代表著他對老婆這一年來辛苦「抗戰」的疼惜與犒賞。收到這份霸氣的禮物，讓一向勤儉持家的張秀卿忍不住落淚，幽默表示：「這個演唱會準備長達一年，創了我入行以來，籌備最久的工作，這真的是最實際的禮物了！比送普通的鮮花好太多，我一定會好好存起來，絕對不亂花！」夫妻倆也當場熱吻，閃瞎不少工作人員。被問到演出後最想做什麼事？張秀卿展現真性情說：「現在最想做的就是大開吃戒！」透露自己這一年來為了維持身材，壓抑了無數的美食慾望，現在最心心念念的就是台南在地美食，「我已經準備好要連續吃好幾天的鹹酥雞、糯米腸還有碗粿了，一定要好好滿足一下我的嘴饞。」除了準備大吃一頓，她也笑稱另一個願望就是「狠狠睡上兩天兩夜」，把過去一年累積的疲勞一次補回來。至於接下來是否會出國度假放鬆？張秀卿則透露先前為了專心準備演唱會，推掉了許多商演與活動邀約，如今是時候要「還債」了，立刻展開密集的工作行程，笑說：「我這個人就是天生勞碌命，根本閒不下來！」