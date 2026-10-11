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鴻海：已組成專業團隊釐清 依照法定程序積極應對

台達電：向來重視智慧財產權 依程序處理

廣達：要求相關供應商妥適處理並積極因應

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」進行337調查，被調查公司包括鴻海、台達、廣達等企業。三家公司均已回應，強調重視智慧財產權，並已經依照法律程序處理，以維護公司權益。據USITC公告，調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理單元（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統。涉案產品美國海關編碼包括8501、8504系列、8542等，覆蓋電源轉換器、積體電路相關產品。鴻海回應，本次調查涉及美國專利US 10,903,734，調查範圍包括特定垂直供電系統、相關組件，以及搭載該等系統之運算系統。本公司及相關企業Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.、FII USA Inc.、Ingrasys Technology Inc.及Ingrasys Technology USA Inc.被列為被調查方。目前本案尚處立案初期，USITC僅決定啟動調查，尚未就Vicor Corporation所提出之侵權主張作出任何實質認定。本公司尊重智慧財產權，已組成專業團隊釐清相關專利及產品範圍，並將依照法定程序積極應對，以維護公司及股東權益。經初步評估，「本次調查目前未對本公司及相關企業之生產營運、產品出貨及客戶合作造成重大影響」。本公司營運維持正常，並將持續與客戶及供應鏈合作夥伴保持溝通。本案後續結果仍存在不確定性，本公司將密切關注調查進展及其可能影響，並依相關法令辦理資訊揭露。台達電表示，公司向來重視智慧財產權及各地法律，針對USITC就特定專利爭議展開調查，將依相關程序處理。由於案件已進入法律程序，目前不便進一步評論。廣達指出，公司高度重視智慧財產權。針對此次專利爭議調查涉及之零組件，本公司將要求相關供應商妥適處理並積極因應，以維護公司權益；因案件已進入調查程序，不便進一步評論，相關產品與營運均未受影響。