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▲桃華繪里在兒子的說服下，決定積極化療抗癌。（圖／翻攝自IG@_momoka828_）

45歲日本女模特兒桃華繪里曾是日本傳奇辣妹時尚雜誌《小惡魔ageha》專屬模特兒，因甜美外貌與好身材擁有高人氣。不料她在8月確診罹患子宮內膜癌，還因忍耐異常出血，而錯過就醫時間，導致癌細胞進入血液。不過她為了22歲的兒子努力抗癌，切除了子宮與雙側卵巢，並積極接受化療。桃華繪里也發表抗癌心境，忍不住嘆：「那時的我好像沒能好好珍惜自己。」據日媒報導，桃華繪里在4年前出現異常出血的狀況，但並不是經期出血，雖然當時桃華繪里有檢查出2公分的肌瘤，但她卻因害怕內診會痛，以及不想在體內放入器材，而沒有及時治療。不料近期生理期出血量過多，就連夜用衛生棉都撐不過1小時，導致她出現貧血症狀，才在母親說服下就診，一看發現肌瘤已變成6.5公分，子宮也腫大，最終確診罹患子宮內膜癌。醫生一開始建議保留卵巢，但因擔心增加引發卵巢癌機率，桃華繪里也不想多次動手術，就決定將子宮與雙側卵巢一起切除。桃華繪里也透露罹癌心境，表示原本不想接受化療，但跟兒子談過後，「我決定盡可能地活下去。」她也表示說出自己抗癌的原因，是想為處境與自己相似的人帶來支持與力量。身為單親媽媽的桃華繪里，過去什麼事都靠自己，這次生病也讓她重新審視周邊人際關係，將心力專注在珍貴的人，還反省過去沒多為自己想，「那時的我好像沒能好好珍惜自己。」桃華繪里在2006年加入時尚雜誌《小惡魔ageha》，正式以模特兒出道，期間還於2007年創立了自己的服飾公司。隨著事業越做越大，桃華繪里於2009年從雜誌畢業，將生活重心全面轉移至企業經營與照顧兒子。