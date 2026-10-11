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桃園首座封閉式候車亭！空調放送全年舒適

▲A21 微型轉運站配置了空調系統，有效改善旅客在夏季炎熱與冬季寒冷時的候車環境。（圖／桃園市政府）

國道客運進駐A21！串聯中南部路網

▲在路線規劃與交通動線方面， A21 微型轉運站將積極整合多軌與跨縣市的運輸路網。（圖／桃園市政府）

夜間貓頭鷹專車深夜接駁！中壢人搭紅眼班機更方便

桃園人搭紅眼班機的接駁選擇更多了！桃園市首座採用封閉式候車亭設計的「 A21 微型轉運站」已正式宣告完工，該轉運站將於 11 月 2 日全面啟用。這座全新升級的轉運樞紐不僅將大幅提升當地的運輸效益，未來更將整合市區公車、國道客運以及機場捷運的轉乘服務，還有夜間貓頭鷹專車深夜接駁，為眼紅班機乘客提供便捷服務，更為中壢地區的跨縣市旅客與通勤族帶來更為便捷的交通網絡。桃園市長張善政於今（ 11 ）日下午親自前往機捷 A21 環北站周邊視察，並宣布該轉運站將於 11 月 2 日全面啟用。針對新轉運站的硬體亮點，桃園市交通局長張新福表示，作為中壢地區極為重要的轉乘據點， A21 微型轉運站打破了傳統開放式公車候車亭的框架，成為桃園市內首座採用「封閉式候車亭」設計的轉運設施。A21 微型轉運站裡面不僅貼心配置了空調系統，有效改善旅客在夏季炎熱與冬季寒冷時的候車環境，更設置了無障礙廁所及舒適的候車座椅，致力於打造一個全齡友善、高品質的候車空間。此外，機捷 A21 環北站周邊目前已具備相當規模的汽機車停車場，完善的轉乘基礎將能進一步發揮微型轉運站的集中候車優勢。在路線規劃與交通動線方面， A21 微型轉運站將積極整合多軌與跨縣市的運輸路網。未來國道客運可由中壢新屋交流道進入市區，繞行至微型轉運站載客後，再經由中豐交流道順暢銜接國道。目前已知和欣客運的 7504 與 7505 兩條國道客運路線將調整進駐，提供民眾前往台中、台南等中南部城市的乘車新選擇。為了降低路線調整對原有乘客的衝擊，交通局也正向交通部公路局提出申請，規劃保留中壢交流道北上側（民族路祐民醫院旁）的原有站牌，兼顧不同搭車習慣民眾的需求。考量到機場捷運的營運時間僅服務至深夜，為了補足機捷停駛後的夜間交通缺口，桃園市府特別新闢了往返「 A21 站至桃園國際機場」的夜間貓頭鷹專車（桃小巴）。這條專門提供深夜時段往返機場與中壢市區的公車路線，營運時間設定為晚間 11 時至翌日清晨 6 時，每日將穩定提供 10 至 12 個班次，完美滿足夜歸族群與搭乘早班機旅客的通勤需求。桃園市府也透露，若該夜間路線營運成效良好，未來不排除將其擴大至其他轉運站；而整體的桃小巴路線更預計在今年底擴增至 120 條，並朝向明年底突破 200 條的目標邁進。