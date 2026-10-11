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鐵皮廠房陷火海！消防動員 34 人急灌救

▲據了解，此次發生火警的「優鼎科技」主要從事各種積體電路的設計、研發、製造、加工測試以及電鍍等相關業務。（圖／新竹縣消防局）

科技廠房竄濃煙！環保局公布空污事件影響範圍

▲新竹市環境保護局稍早公布空污事件影響範圍。（圖／新竹市環境保護局）

縣府急籲避開火場！配合交管提前改道

雙十國慶連假收假的最後一天，新竹縣竹北市博愛街今（11）日下午4點多驚傳猛烈工廠火警！位於博愛街的優鼎科技一樓鐵皮廠房竄出沖天火舌與大量濃密黑煙，由於火勢相當猛烈，驚動周邊居民，也造成嚴重空氣污染。新竹縣消防局獲報後，已緊急動員 15 輛消防車與 34 名消防人員趕赴現場全力灌救，所幸目前尚未傳出有人員受困或傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。新竹市環境保護局也公布空汙影響範圍。根據新竹縣消防局指出，勤務指揮中心於今日下午 4 時 26 分接獲民眾通報，指稱竹北市博愛街發生嚴重工廠火警。當局不敢大意，隨即調派竹北、豐田、光明、山崎、高鐵、新工以及新埔等分隊與大車組，共計出動 15 車、 34 人前往現場搶救。從空拍畫面可以清楚看見，該棟 1 樓的鐵皮工廠屋頂不斷竄出大量濃密黑煙，煙霧迅速向周邊擴散並幾乎遮蔽整片廠區，火舌更在濃煙中狂舞，現場情況一度相當危急。據了解，此次發生火警的「優鼎科技」主要從事各種積體電路的設計、研發、製造、加工測試以及電鍍等相關業務。消防人員抵達現場後正持續佈設水線尋找火點並進行防護，報案人第一時間已確認廠內並無人員受傷或受困。針對這起突發火警，消防局目前已依規定同步通報警方、環保局及火災調查人員到場，新竹市環境保護局稍早公布空污事件影響範圍，今（11）日下午17時許新竹縣竹北市博愛街789號附近工廠發生火警，依據17時10分監測情況，目前風向為北北東風，下風處感測器PM2.5濃度15-39ug/m3，新竹縣消防隊已至現場搶救，下風處影響範圍可能為本市東區（南大里、水源里、綠水里、前溪里等地區）。環保局也提醒下風處民眾，盡量待在室內，減少外出，如需外出，請務必佩戴口罩，敏感族群請多加注意防護措施。面對這場突如其來的猛烈火警，新竹縣政府與消防局也緊急發出提醒，呼籲居住在周邊的民眾務必提高警覺、緊閉門窗並注意自身安全。同時，由於現場正進行大規模的搶救作業，提醒所有用路人應提前改道行駛，盡量避免靠近火災現場周邊路段，並全力配合現場消防人員及警方的交通管制措施，以確保救災車輛與人員的進出順暢，讓搶救與後續調查作業能順利進行。