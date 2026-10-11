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韓國天團BIGBANG在本月9日起，在台北大巨蛋連唱3天，狂吸大批粉絲到場朝聖。不料在這麼緊湊的行程，太陽竟還被捕捉在台北大街晨跑，只見他穿著白色短袖上衣、黑色短褲，非常休閒的穿梭在街道中，大秀雙腿肌肉，好身材讓粉絲驚嘆：「體態超好。」太陽近日與BIGBANG成員來台連唱3天，但沒想到在這麼緊湊的行程中，太陽也不忘自我管理，被大批粉絲捕捉在台北大街晨跑。只見他穿著白色短袖上衣、黑色運動短褲，頭戴棒球帽與墨鏡，非常休閒的穿梭在台北大街。不過就算穿著寬鬆上衣，還是能看到太陽明顯的背肌，露出來的雙腿肌肉更是非常發達。太陽超自律的自我管理，也讓粉絲們都紛紛讚嘆：「這也太自律，難怪身材跟體態都這麼好」、「這麼忙還能運動，體力也太好了吧」、「這個狀態真的超讚，對運動是真心的。」BIGBANG在本月9日、10日、11日，於台北大巨蛋舉辦出道20週年巡迴演唱會，前兩天的演唱會都引發高度話題，今日迎來最後一場，也讓粉絲都非常期待成員會再帶來什麼驚喜。