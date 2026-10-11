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韓國天團BIGBANG出道20週年演唱會最終場今（11）日晚間6點在台北大巨蛋登場，沒想到今晚演唱到抒情歌曲〈IF YOU〉時，現場突然傳出一聲巨大爆音，聲響宛如煙火突然炸開，打破原本安靜的演唱會氣氛，面對突如其來的狀況，3名成員GD（G-DRAGON）、太陽、大聲並未中斷演出，依舊沉著的唱完歌曲，高音也完全沒有受到影響，臨場反應相當專業。BIGBANG今晚唱完〈BLUE〉、〈LOSER〉後，3人從延伸舞台緩緩走回主舞台，接著演唱〈IF YOU〉，就在歌曲進行到一半時，現場突然傳出巨大爆音，聲音大到宛如有人突然施放煙火，與歌曲原本悲傷、安靜的氛圍形成強烈反差；不過GD、太陽、大聲並沒有因此停下來，也未明顯受到驚嚇，仍照著原本的節奏繼續演唱，順利完成整首歌曲，目前爆音的確切原因仍有待釐清。BIGBANG今晚一開場就以〈FANTASTIC BABY〉、〈HANDS UP〉、〈TONIGHT〉連續3首歌曲炒熱氣氛，3人穿著白色服裝從升降舞台登場，GD高喊「台北準備好了嗎？」帶領全場一起唱出經典歌詞「WOW FANTASTIC BABY」，演唱〈TONIGHT〉時更搭配煙火效果；到了談話環節，GD開心用中文向粉絲打招呼：「好久不見啊！睡得好嗎？好嗎？」接著自我介紹「我是龍哥」，還大喊「BIGBANG is back！」宣告今晚是台北演唱會最後一天。大聲也用中文連續詢問「大家過得好嗎？」並向台下告白「很想念你們」，太陽則以招牌中文「哇洗太陽」、「哇矮哩」向粉絲示愛，還不斷要求全場跟著他一起喊「Yeah」、「OH ho」，一度嫌觀眾聲音不夠大，直到最後使出「所有人尖叫！」才終於滿意。