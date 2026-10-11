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林昀儒勇闖大滿貫男單決賽 對松島輝空有對戰優勢

松島輝空先搶2局 林昀儒強勢追平

林昀儒連追3局聽牌 松島輝空展開反撲

25歲台灣桌球一哥林昀儒，勇闖2026年WTT大滿貫賽中國站決賽，交手19歲世界球王松島輝空，開賽前2局都讓出，但第3、4局回穩11：7、11：8追平，第五局更搶先取得聽牌，可惜最後2局被松島輝空連續逆轉，最終3：4惜敗球王，林昀儒職業生涯11年、三度挑戰WTT大滿貫冠軍都失利。林昀儒今年勇闖年WTT大滿貫賽新加坡站決賽，亞運拿到男單銅牌後，即刻轉戰WTT大滿貫賽中國站，8強先以4：0擊敗強敵莫雷加德（Truls Möregårdh），今日又在先丟2局情況下，最終4：3逆轉擊敗巴西好手雨果（Hugo Calderano），闖進決賽。決賽面對新科世界球王松島輝空，林昀儒對戰成績6勝1敗、勝率85.7%暫居上風，但今年4月澳門站雙方大戰7局，林昀儒3：4一分惜敗，本次兩人再度對決，林昀儒若勝出奪冠，世界排名將超車王楚欽，爬上生涯最佳的第4名。首局開打，松島輝空便靠強力正手強攻連下3分，林昀儒後續則藉著近台逐漸追近分數，可惜最終仍以7：11讓出。第2局，林昀儒一度取得3分領先，但松島輝空後續強勢追平，並再關鍵分掌握度更佳，最後11：9再下一城。第三局中段，林昀儒再度上演逆轉好戲，透過改變節奏讓松島輝空多次失誤，林昀儒末段再度連續得分，最終11：7追回一局。第四局，松島輝空越打越急，失誤後多次吼叫，林昀儒則掌握多次中線回擊，透過穩定的正手搶攻，讓松島輝空防不勝防，林昀儒再以11：8拿下。2：2情況下關鍵第五局，林昀儒中段再度發力，透過反手取得節奏後正手搶分，逐漸拉開比分，最後11：5取得聽牌優勢。第六局，松島輝空面臨無路可退局面，中段終於找回狀態，多次放開強攻得手，最後以11：7逼到最後一局。最後一局，林昀儒開場先丟3分，教練王翊澤喊出暫停，可惜再連續丟分，0：6情況下林昀儒改變節奏先搶1分，後續製造松島輝空連續失誤追近比分，逼得球王喊出暫停，5：6情況下林昀儒主動進攻失誤，被拉開至3分差，但再度開啟逆轉模式，一度追近至1分差，關鍵時刻發球松島輝空突然認為場外觀眾干擾，影響林昀儒節奏，最終9：11讓出，總比分3：4不敵松島輝空。林昀儒14歲正式展開職業生涯，11年生涯拿過杜哈和法蘭克福兩座WTT冠軍賽冠軍，但並未奪過大滿貫賽男單冠軍，過去僅在2024、2026年新加坡站登上決賽舞台，本次生涯第3度挑戰，仍無緣奪下生涯首座大滿貫男單冠軍。