我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Andr是音樂圈備受矚目的GenZ創作新星，過去兩年以首張創作專輯入圍金曲獎等亞洲重要音樂節的「年度專輯」與「最佳新人」等獎項 。（圖／有余企劃製作有限公司提供）

▲幻藍小熊采甄平日模樣清新可人，她在《濕身》飾演命運坎坷、因戲水失蹤而成為校園傳說的學姐女鬼。（圖／有余企劃製作有限公司提供）

被視為接棒《返校》、《咒》，《本日公休》導演傅天余即將推出的恐怖懸疑新片《濕身》今（11）日公開華麗卡司陣容，由曾入圍金曲獎最佳新人、近年在亞洲獨立音樂場景備受矚目的另類創作新星Andr擔任女主角，攜手甫獲金曲獎最佳演唱組合的GENBLUE 幻藍小熊成員、台日混血的采甄（AYAKO），以及憑《左撇子女孩》入圍金馬獎的實力派演員蔡淑臻共同演出，3人將一起揭開學校女同學溺水枉死的真相。電影以台灣無所不在的「濕氣」為獨特恐怖元素，將校園、溺水傳說與少女之間難以言說的祕密交織，打造一則從潮濕空氣裡逐漸滲出的超自然故事。歷經多年開發與籌備，《濕身》目前進入後製階段，導演傅天余透露：「《濕身》要讓恐懼像濕氣一樣，無聲無息滲入身體，包圍每一位觀眾。」故事將台灣潮濕特色與校園恐怖傳說巧妙融合，企圖打造亞洲的全新恐怖體驗，被視為繼《返校》、《咒》之後，最受期待的華語原創恐怖電影之一。傅天余以劇本細膩真摯、擅長挖掘並雕琢演員著稱。早在2009年執導《帶我去遠方》時，便率先找來林柏宏演出；2023年的《本日公休》更讓陸小芬獲得台北電影獎最佳女主角、傅孟柏獲最佳男配角，方志友則以該片獲得金馬獎最佳女配角肯定。傅天余過去對演員特質的敏銳掌握，也延續到《濕身》的選角策略。導演傅天余不諱言為了找尋心中主角的最佳人選，團隊尋覓多時並發動萬人海選，而當她擔任金曲獎評審時看見新人Andr毅然決定大膽啟用，GenZ新星Andr具備豐富的舞台表演經驗，此次首次演出電影即挑戰高難度角色，傅天余給予高度肯定，先賣關子透露精采程度堪稱「超級怪物新人」。另一位備受矚目的演員，則是今年甫獲金曲獎最佳演唱組合肯定的「GENBLUE幻藍小熊」成員采甄（AYAKO）。擁有台日混血背景的采甄，此次首度挑戰恐怖電影角色，飾演命運坎坷、因戲水失蹤而成為校園傳說的學姐女鬼，與Andr所飾演的小南形成跨越生死的關鍵連結。除了兩位音樂圈新生代，電影亦集結蔡淑臻、邱凱偉、楊麗音等實力派演員，並透過逾萬人報名的海選中尋找片中女高中生角色，為電影注入不同於傳統恐怖片的青春感與真實感。《濕身》描述Andr飾演的少女小南因轉學進入新學校，在陌生環境中遭受同儕排擠，卻意外遇上采甄飾演、因戲水而失蹤的學姐女鬼。隨著校園接連發生集體中邪等詭異事件，小南逐漸發現，那些溺水而亡的少女似乎並未真正離去，而是融入空氣、水與肌膚之中，成為無所不在、難以逃離的恐怖存在。當校園試圖掩蓋過去，一段少女們不願被遺忘的死亡真相，也逐步浮上水面。電影預計2027年第二季在台灣上映。