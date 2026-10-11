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韓國天團BIGBANG今（11）日晚間在台北大巨蛋舉辦出道20週年演唱會最終場，前2天才狂讚台灣鳳梨酥好吃的太陽，今晚又在台上大聊美食，透露自己昨天第一次去鼎泰豐，一口氣吃了好多小籠包，連鳳梨酥也沒放過，還特別向鼎泰豐道謝，也因為吃得太開心，太陽竟拿小籠包當作演唱會應援標準，要求4萬名粉絲的熱情「今天要比小籠包還燙」，讓全場笑翻。不只如此，太陽還大讚今晚是3天以來最棒的一場，沒想到GD立刻吐槽：「你每次都這樣說！」當場拆穿他的甜言蜜語。太陽今晚在演唱會上分享台灣美食行程，開心表示：「我昨天去了鼎泰豐，是我第一次去，真的很讚！我吃了很多很多小籠包，也吃到鳳梨酥，鼎泰豐的鳳梨酥，謝謝鼎泰豐！」不過話鋒一轉，他突然對台下4萬名粉絲提出要求，希望大家今晚能拿出更大的熱情，笑說：「今天我要你們比茶還燙、比小籠包還燙！你們做得到嗎？下一首歌，我要你們唱得更大聲！」把昨天吃的小籠包直接變成最後一晚演唱會的應援標準。除了大聊美食，太陽今晚也換上灰色毛衣帶來個人SOLO舞台，接連演唱〈BAD〉、〈RINGA LINGA〉、〈LIVE FAST DIE SLOW〉，還自我介紹：「我是董詠培，也是東陽包！」再度拿自己的名字開玩笑；他更延續前一天的互動，分別測試舞台左右兩側粉絲的尖叫聲，最後選擇右側走下舞台，甚至親了一個粉絲娃娃後再丟回台下，讓現場尖叫聲不斷。太陽接著邀請粉絲一起唱歌，沒想到第一位被點到的歌迷只顧著尖叫，遲遲沒有唱出歌詞，讓他只好繼續尋找下一位幸運兒，最後選中一名頭戴太陽娃娃的粉絲，對方這次順利大聲唱出歌詞，才讓互動成功完成。隨後BIGBANG接連帶來〈BANG BANG BANG〉、〈STUPID LIAR〉、〈SOBER〉，將演唱會氣氛再推向高潮。到了談話環節，太陽忍不住稱讚今晚台北粉絲的熱情，表示自己感覺整個現場都被點燃，甚至直呼：「今晚是最棒的！」沒想到GD立刻吐槽：「你真的很貼心，因為每一場你都這樣說！」不過大聲出聲幫太陽說話，認證台北觀眾「真的 Super大聲」。太陽最後感性表示，自己今晚確實從粉絲身上獲得非常多能量與愛，3人隨後繼續帶來〈WE LIKE 2 PARTY〉、〈BiiiG〉及〈HOME SWEET HOME〉。