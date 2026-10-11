松島輝空竟在未示意情況下就喊出暫停，隨後冷笑指向觀眾席，表明受到觀眾干擾，在賽末點仍打斷對手氣勢的行徑，賽後於網路上炸鍋

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林昀儒關鍵發球竟被拐氣？松島輝空出招

松島輝空就直接指向觀眾席，告知接球時受到場邊干擾，此舉連主審都向他表達不滿，直接給予一張黃牌，松島輝空此時還冷笑指向觀眾，全場發出一片譁然。

球迷賽後炸鍋：賽末點還中斷比賽？

「雖被裁判警告，但已達到『拐氣』的目的」、「贏得不光彩 小人冠軍」、「發球了還不舉（手）」

25歲台灣桌球一哥林昀儒稍早於WTT大滿貫賽中國站決賽面對19歲世界球王松島輝空，最終3：4一分之差惜敗，比賽最末段還出現爭議畫面，林昀儒9：10落後下拋球發球進場後，，球迷不解松島輝空為何在賽末點還要「出奧步」，影響林昀儒追平發球的節奏。林昀儒本場先丟2局情況下連趕3局，反而先取得聽牌，雙方戰到最後一局，面臨輸球情況下，林昀儒先用正手強攻搶回1分，比數形成9：10，林昀儒發球進場，松島輝空卻在此時出招。在未舉手示意情況下，最終林昀儒依舊發球進場，與松島輝空正拍對決中出界，無緣生涯首座大滿貫男單冠軍。賽後球迷紛紛表達不解，認為松島輝空在持有賽末點情況下，仍無視林昀儒已經拋球、發球進場，卻執意中斷比賽的行為，明顯是出奧步。也有不少球迷仍對於林昀儒表現給予鼓勵，「雙打、單打都進決賽，很猛了」、「恭喜1400積分進帳」、「第二名打了光明磊落！永遠的台灣之光」