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近距離與沈伯洋相處 王世堅：感受正義與溫暖

眾神面前見證 王世堅奉送沈伯洋「雷神之鎚」

台北市長參選人沈伯洋今（11）日啟動「台北大洋流」活動首發，鎖定中山、大同區進行車掃，最後回到保安宮宣布政見。立委王世堅致詞時表示，跟沈伯洋近距離相處，更可以感覺到他的正義、溫暖、活力與熱情，今天特別帶了「雷神之鎚」、「正義之槌」，在眾神的面前要交給台北隊長沈伯洋，「帶領議員、小水滴一起攻進台北市政府，一起掃蕩那些不公不義！」王世堅表示，剛才陪沈伯洋車掃，看到支持者們的熱情，心裡萬分感觸，跟沈伯洋一路在交談，都是在說感謝小水滴們給予的溫暖，自己就這個機會，要再次感謝在場所有小水滴、鄉親朋友，因為大家溫暖的力量，讓大家可以站出來，為台灣社會說話做事。王世堅表示，如果真的近距離跟沈伯洋相處，更可以感受到他的正義、溫暖、活力與熱情，而活力熱情，正是蔣萬安現在最缺少的，為什麼台北市政千瘡百孔，處處是問題？為什麼一年有高達2400億預算，卻看不到什麼變化與大建設。王世堅說，青年朋友還是缺住宅、市府社宅停滯不前，蔣萬安上任到現在，沒有一條捷運來開通，那最大的問題，就是蔣萬安失去了活力和熱情，所以今天特別帶了「正義之槌」、「雷神之槌」在這個地方，在眾神面前，把雷神正義之槌交給台北隊長沈伯洋，「帶領議員、小水滴一起攻進台北市政府，一起掃蕩那些不公不義！」如此一來11月28日之後，就可以「從從容容、游刃有餘！」