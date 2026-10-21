我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭宗哲今年重返大聯盟，也搭上了紅襪隊的15連勝列車。（圖／美聯社／達志影像）

我完全不知道環境長怎樣，一走進去，杜蘭就說，『穿得很帥喔！』

我很不好意思，一來就問人家食物在哪！

這個武器對你來說很重要，『基襪大戰』就很需要你這樣的短打，所以你現在趕快去波士頓做這件事情。

我覺得這就是我，是我有辦法上壘的工具之一。也不是每個人都有這項工具，我只是善用，然後能上壘，教練看你上壘，看著也開心。

▲鄭宗哲勉勵基層球員，只要做出對的選擇，並繼續努力，就一定有辦法成功。（圖／美聯社／達志影像）

我覺得不太一樣，我只有170公分的身高，我就是繼續做好我該做的事情，也沒辦法跟人家比較，可能比也比不贏，也沒什麼好比的。

你看這身材都有辦法打了，我覺得其他人一定都可以。

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）波士頓紅襪隊的台灣好手鄭宗哲，昨（20）日舉辦返台記者會，自經典賽後再度採訪鄭宗哲，他的自信依舊，不同的是，他多了大聯盟的「經驗談」。雖然在記者會上一度落淚，但會後鄭宗哲笑著與媒體分享重返大聯盟既忙碌又有趣的報到日，他在賽前90分鐘抵達芬威球場，連練習衣都還沒換，就被叫去開會，明星隊友杜蘭（Jarren Duran）一見到他穿牛仔褲、休閒服，馬上調侃「開會穿得很帥喔！」對鄭宗哲來說，今年絕對是他旅美生涯轉折最多的一年，去年底遭到旅美起點海盜隊DFA，在備戰經典賽期間又歷經多次DFA，最後落腳紅襪隊，並在今年6月27日因隊友梅爾（Marcelo Mayer）進入傷兵名單而獲得重返大聯盟的機會。由於當時還不確定遞補，他只能低調從3A前往下榻飯店待命。鄭宗哲回憶，當天2點半接到3A教練團通知，3點出發前往波士頓，4點就到飯店待命，約5點半正式前往芬威球場報到。他坦言，其實不確定要整理多少行李去波士頓，「因為可能一去就是會待到球季結束，也有可能去當晚就回來（3A）。在飯店的時候，我一直想辦法讓自己穩定下來。」鄭宗哲描述自己當時既期待又怕受傷害的心境，「我不去抱任何期待（升大聯盟），可是又覺得我在追夢，為什麼不能抱期待？」那段時間他也試著打電話給在台灣的父母、經紀人，讓自己能將心情放鬆下來。被問到今年重返大聯盟與去年在海盜隊時期首次升上大聯盟有何不同，鄭宗哲笑說，今年比較特別，「因為很趕啊！我一到，走進去（更衣室）包包一放，連置物櫃都還沒弄好，就有隊友跟我說『欸！3分鐘後要開會，你趕快來』。」鄭宗哲透露，他當時穿著牛仔褲、休閒服參與會議，「鄭宗哲說，隊友當時都穿著練球衣服，只有他以休閒裝扮參與會議，隊友也調侃他，「開會穿得很帥喔！」在結束隊內會議後，鄭宗哲頓時感覺到飢餓，「因為我從早餐吃完到中午接到訊息，都一直在移動，其實都沒吃東西。」鄭宗哲笑說，當時一開完會問隊友的第一句話，「在比賽開打前半小時，鄭宗哲簡單進行打網訓練，並詢問好友西格勒（Anthony Seigler）什麼時間該做什麼事，得到的答案竟是，「隨便你，這是大聯盟，你想怎麼樣就怎麼樣。」鄭宗哲笑說，「我就一直覺得，我就是不知道怎麼樣，所以我才要問你啊，然後就這樣打了一場比賽。」在大聯盟那段期間，鄭宗哲屢屢用出其不意的短打製造上壘機會，這與大聯盟主流「強力棒球」風格略有不同。不過在升上大聯盟前，3A教練告訴鄭宗哲，「鄭宗哲坦言，他不清楚紅襪隊是如何看待短打，「」他指出，美國確實有些人不喜歡短打，但也有部分人認為能幫助球隊贏球，「那就是不同的說法，至少（紅襪隊）沒有人叫我不要做。」今年曾有一段時間有3位台灣選手在大聯盟出賽，但鄭宗哲與鄧愷威都未待滿整季，僅李灝宇成功待到球季結束。鄭宗哲坦言，他不會特別拿自己與李灝宇比較，「灝宇從小就很強了，我們起跑點本來就不同，我是打到高中，你們（媒體）才稍微聽過我的名字，灝宇從國小U12就是大家知道的選手。」鄭宗哲直言，拿自己跟李灝宇比較也不會讓他在大聯盟待比較久，「」鄭宗哲也用自身經驗勉勵台灣基層球員，「站上大聯盟當然跟實力有關，可是我打到現在，都還是想透過自己告訴大家，連我這個樣子都有辦法打大聯盟，你們一定也都可以。」鄭宗哲說，只要做出對的選擇，並繼續努力，就一定有辦法，他再度拿自己的身材自嘲，「」回顧這段驚奇旅程，鄭宗哲依然保有自信，眼神中更流露出一名真正站穩大聯盟球員的成熟與從容。