70歲資深男星澎恰恰近日被發現不僅到中國工作，還高喊「中國台灣」，疑似向對岸輸誠。對此，澎恰恰昨（20）日深夜發文解釋，自己當時是受「中國台灣網」邀約錄祝賀影片，只是一個網站名稱罷了。他也提到自己飛中國直播賺錢的原因，是因為以他現在的年紀，僅靠在台灣工作還清負債，基本上是不可能的。至於還債進度如何？澎恰恰說目前就是全心全意賺錢，還款細節都交由經紀人處理，他不知情。
為何高喊中國台灣？澎恰恰解釋只是網站名稱
澎恰恰昨晚在臉書發文，針對自己高喊「中國台灣」一事做出回應：「『中國台灣網』是個網站，兩岸電商科技文化交流的，這只是一段開幕的祝賀，當『網』字去掉，就變成完全不相關的事。我不是想解釋什麼，只是一個字的差別會有多大？」
僅在台灣表演難還債！澎恰恰飛中國直播只為多賺一點
他也提到自己有巨額債務是真的，一直在尋求賺錢機會還債，對於過去靠一通電話就願意借給他錢的親友，澎恰恰至今仍還不出錢，心中有愧。但他強調自己還款的承諾不會變：「此生僅求『不欠人』，一再的致歉沒有用，因為親朋好友們拿出來的是真金白銀，甚至是僅有的積蓄，以我的年紀，在國內要靠演出來還債，基本上無法達成。」
澎恰恰說自己為了還錢，只好選擇到發展機會比較好的中國直播帶貨，雖然不到日進斗金的地步，但他認為這總歸是一條能賺錢的路。而他這5年來積極還款，也在不斷尋求一個能夠一次性解決債務的機會，但他說自己已看盡人生百態：「談成的人還真不少，但過程中充滿著或騙或拐、或再倒打一把的，為數還蠻多的，從原本的4千多萬債務如何變成2億多…過程確實不可思議！」
最後，澎恰恰表示，他只是想告訴債主們，自己的還款行動不會停：「賺錢還債不會停，我想說的慢慢持續告知。再次對債權人致歉，謝謝好朋友們！」
澎恰恰鬆口回應2.4億還款進度 都交給經紀人處理
而澎恰恰日前出席活動時，曾被問到還款進度，他當時回應，進度都是由經紀人在控制，自己只管賺錢拿回家，剩多少金額不清楚。至於澎恰恰為何會欠下巨額負債，主要是他早年投資拍電影，資金沒到位還是堅持要拍，甚至潦倒到去借高利貸，才導致負債不斷攀升，最終在2020年8月6日宣布破產，負債金額高達2.4億元。
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澎恰恰昨晚在臉書發文，針對自己高喊「中國台灣」一事做出回應：「『中國台灣網』是個網站，兩岸電商科技文化交流的，這只是一段開幕的祝賀，當『網』字去掉，就變成完全不相關的事。我不是想解釋什麼，只是一個字的差別會有多大？」
他也提到自己有巨額債務是真的，一直在尋求賺錢機會還債，對於過去靠一通電話就願意借給他錢的親友，澎恰恰至今仍還不出錢，心中有愧。但他強調自己還款的承諾不會變：「此生僅求『不欠人』，一再的致歉沒有用，因為親朋好友們拿出來的是真金白銀，甚至是僅有的積蓄，以我的年紀，在國內要靠演出來還債，基本上無法達成。」
澎恰恰說自己為了還錢，只好選擇到發展機會比較好的中國直播帶貨，雖然不到日進斗金的地步，但他認為這總歸是一條能賺錢的路。而他這5年來積極還款，也在不斷尋求一個能夠一次性解決債務的機會，但他說自己已看盡人生百態：「談成的人還真不少，但過程中充滿著或騙或拐、或再倒打一把的，為數還蠻多的，從原本的4千多萬債務如何變成2億多…過程確實不可思議！」
最後，澎恰恰表示，他只是想告訴債主們，自己的還款行動不會停：「賺錢還債不會停，我想說的慢慢持續告知。再次對債權人致歉，謝謝好朋友們！」
澎恰恰鬆口回應2.4億還款進度 都交給經紀人處理
而澎恰恰日前出席活動時，曾被問到還款進度，他當時回應，進度都是由經紀人在控制，自己只管賺錢拿回家，剩多少金額不清楚。至於澎恰恰為何會欠下巨額負債，主要是他早年投資拍電影，資金沒到位還是堅持要拍，甚至潦倒到去借高利貸，才導致負債不斷攀升，最終在2020年8月6日宣布破產，負債金額高達2.4億元。