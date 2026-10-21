從香港中環巷弄一路紅進置地廣場太子大廈、被港媒譽為「香港最難訂位火鍋店」之一的「BIG JJ珍姐海鮮火鍋」，此次招牌港式鍋宴搬進台北晶華酒店一樓晶華會，珍姐團隊將港式火鍋、佐酒小食及餐酒文化，完整重現，活動主打「珍姐揪友闔家組」，每位1,980元，四位即可開鍋。即日起至10月25日限期快閃，據傳座位預訂超過9成滿，晶華酒店也緊急宣布，將開放尾牙場次，歡迎各公司行號團體提早預約搶訂。此外，晶華酒店也提醒，活動期間加入「晶華會APP」並領取專屬折價券，平日預訂四位以上即享1000元折抵優惠。
珍姐海鮮火鍋於2020年在香港中環開業，以不拘一格、熱鬧直率的用餐氣氛迅速走紅，更憑藉「手切肥牛、新鮮靚料」在香港火鍋界遠近馳名。品牌從蘭桂坊附近的巷弄小店出發，逐漸成為香港火鍋迷爭相訂位的人氣名店。《Time Out》雜誌曾報導過其顧客大排長龍的盛況，《The Standard》亦將其列為香港最難預訂的火鍋餐廳之一，2025年更入選美國《Food & Wine》「Global Tastemakers」全球15間最佳國際餐廳。
三款招牌湯鍋 在晶華酒店重現
2026年，珍姐的「全球旗艦店」正式進駐香港中環置地廣場太子大廈，更奠定「珍姐海鮮火鍋」在香港人心中受歡迎之鞏固地位，創辦人Peter Pang表示，此次來台快閃帶來三款珍姐經典湯底，包括以豬骨、豬腳與文蛤交織海陸鮮味的「招牌豬骨蜆煲」，甘香清甜的「清潤椰子竹絲雞湯」，以及溫潤濃滑、隨著涮煮愈發醇厚的「生滾無米雞粥」。
套餐可任選一款湯底搭配美國無骨牛小排與台灣溫體牛大扇，以及由文蛤、鮮蝦、澎湖冰卷組成的時令海鮮盤，豐富的涮料還有鮮製雙寶手打肉滑、季節時蔬、香酥腐竹，以及大蝦多士、避風塘豆腐兩款佐酒小食，最後以蔥油生麵及香炸饅頭收尾。
秉持著台灣有在地溫體牛之優惠，晶華酒店還推出可額外再加點「台灣直送溫體牛四併」，能一次品嘗橫膈膜、大扇、小扇與脆牛胸四款部位。若是喜歡進口牛，也可選擇美國無骨牛小排、美國翼板、澳洲橫膈膜、澳洲牛肩胛上蓋肉，以及時令鮮魚、九孔鮑等海陸好料。
定位為「一間有供應火鍋的Wine Bar」：提供調酒、啤酒與紅白酒
珍姐火鍋將自己定位為「一間有供應火鍋的Wine Bar」，讓酒成為餐桌體驗的重要主角。此次台北快閃特別引進珍姐限定「周生啤Ciao Beer」，這是珍姐與英雄啤酒主理人Chris經過16次反覆調整與測試完成的終極美味，選用帶有香茅與草本氣息的Sorachi Ace啤酒花，以微苦清爽的尾韻平衡火鍋的濃郁滋味，每杯320元+10%。
活動酒單亦帶來伯爵茶馬丁尼、鳳梨啤酒、三得利角瓶Highball及極具香港性格的「可樂紅酒」，並推出每位599元+10%的「大口喝無限暢飲」。另也有精選珍姐選酒系列「Le Grande JJ Orange, Alsace」法國阿爾薩斯橘酒，每瓶2,380元+10%等。
台北晶華也宣告將多年累積的國際餐飲客座經驗導入宴會市場，因此結合「珍姐海鮮火鍋」推出「海外客座主題尾牙/春酒專案」，包括招牌湯底、台灣溫體牛、鮮活海味，到周生啤、橘酒及佐酒小食，皆可依企業需求延伸為包場內容，搭配現場布置的香港街景、霓虹招牌與港式餐酒吧元素，讓企業賓客從進場開始，便如同置身香港中環。即日起可於官網線上訂位，詳情及預訂請洽：02-2521-5000轉3377宴會事業部。
高雄福華飯店請吃龍蝦 對中身分證字號3碼即有
高雄福華大飯店也宣布，位在30樓、擁有高樓美景可賞的Smile One精緻涮涮鍋，推出「520身分證優惠」，凡兩人同行同桌並出示身分證件，依證件號碼中的指定數字享有不同好禮：身分證號碼含有「5、2」，可獲贈美國板腱牛或台灣松阪豬一份；含有「2、0」，可獲贈綜合海鮮盤一份，內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊；若「5、2、0」三碼全中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻，優惠擇一使用。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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2026年，珍姐的「全球旗艦店」正式進駐香港中環置地廣場太子大廈，更奠定「珍姐海鮮火鍋」在香港人心中受歡迎之鞏固地位，創辦人Peter Pang表示，此次來台快閃帶來三款珍姐經典湯底，包括以豬骨、豬腳與文蛤交織海陸鮮味的「招牌豬骨蜆煲」，甘香清甜的「清潤椰子竹絲雞湯」，以及溫潤濃滑、隨著涮煮愈發醇厚的「生滾無米雞粥」。
套餐可任選一款湯底搭配美國無骨牛小排與台灣溫體牛大扇，以及由文蛤、鮮蝦、澎湖冰卷組成的時令海鮮盤，豐富的涮料還有鮮製雙寶手打肉滑、季節時蔬、香酥腐竹，以及大蝦多士、避風塘豆腐兩款佐酒小食，最後以蔥油生麵及香炸饅頭收尾。
定位為「一間有供應火鍋的Wine Bar」：提供調酒、啤酒與紅白酒
珍姐火鍋將自己定位為「一間有供應火鍋的Wine Bar」，讓酒成為餐桌體驗的重要主角。此次台北快閃特別引進珍姐限定「周生啤Ciao Beer」，這是珍姐與英雄啤酒主理人Chris經過16次反覆調整與測試完成的終極美味，選用帶有香茅與草本氣息的Sorachi Ace啤酒花，以微苦清爽的尾韻平衡火鍋的濃郁滋味，每杯320元+10%。
活動酒單亦帶來伯爵茶馬丁尼、鳳梨啤酒、三得利角瓶Highball及極具香港性格的「可樂紅酒」，並推出每位599元+10%的「大口喝無限暢飲」。另也有精選珍姐選酒系列「Le Grande JJ Orange, Alsace」法國阿爾薩斯橘酒，每瓶2,380元+10%等。
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高雄福華大飯店也宣布，位在30樓、擁有高樓美景可賞的Smile One精緻涮涮鍋，推出「520身分證優惠」，凡兩人同行同桌並出示身分證件，依證件號碼中的指定數字享有不同好禮：身分證號碼含有「5、2」，可獲贈美國板腱牛或台灣松阪豬一份；含有「2、0」，可獲贈綜合海鮮盤一份，內含草蝦、天使紅蝦、白蝦、生蠔及蛤蜊；若「5、2、0」三碼全中，且消費金額達2000元以上，即贈波士頓龍蝦一隻，優惠擇一使用。
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