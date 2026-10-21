桃園市政府將於10月25日至12月5日舉辦「好店推廣季 好店PICKUP賞」四站巡迴活動，首站在大溪老街登場。民眾透過桃園市民卡APP完成問答，並到兩家不同的參與特約店家消費，同場集滿3章，即可取得抽獎資格，有機會抽中日本雙人來回機票、Apple Watch及AirPods。
此次活動將巡迴大溪老街、台茂購物中心、桃園站前商圈及食安嘉年華，結合老街、購物中心與節慶場域，鼓勵民眾從手機查詢優惠，進一步走進店家使用。各站也將提供參與店家地圖、優惠資訊及APP操作引導，協助民眾了解使用方式。
市府智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，市民卡APP整合特約店家位置、優惠內容及使用條件，方便市民依生活需求查找，也讓合作店家的商品與服務被更多人認識。推動重點是讓優惠容易找到、到店能夠使用，成為日常消費的實用工具。
集章方式分為兩部分，民眾先開啟桃園市民卡APP，查詢好店並完成5題問答，再掃描現場攤位活動QR碼，可取得1章；接著到兩家不同的參與特約店家消費，結帳後掃描各店活動QR碼，各取得1章。
同場集滿3章，可獲得年底抽獎資格1次，每個帳號每場限取得1次，四場最多可累積4次抽獎機會。每場前150名完成集章的民眾，另可獲得價值100元的「特約商店消費金額券」，供消費使用。
抽獎預定12月15日舉行，12月21日公布中獎結果。市府表示，將透過巡迴活動增加民眾對特約優惠的認識，也會參考民眾對店家類別及服務區域的需求，持續充實合作內容，帶動在地商圈消費。各站活動開放時間、參加方式及抽獎辦法，可至桃園市民卡官網活動頁面查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
集章方式分為兩部分，民眾先開啟桃園市民卡APP，查詢好店並完成5題問答，再掃描現場攤位活動QR碼，可取得1章；接著到兩家不同的參與特約店家消費，結帳後掃描各店活動QR碼，各取得1章。
同場集滿3章，可獲得年底抽獎資格1次，每個帳號每場限取得1次，四場最多可累積4次抽獎機會。每場前150名完成集章的民眾，另可獲得價值100元的「特約商店消費金額券」，供消費使用。
抽獎預定12月15日舉行，12月21日公布中獎結果。市府表示，將透過巡迴活動增加民眾對特約優惠的認識，也會參考民眾對店家類別及服務區域的需求，持續充實合作內容，帶動在地商圈消費。各站活動開放時間、參加方式及抽獎辦法，可至桃園市民卡官網活動頁面查詢。