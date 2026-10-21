日系連鎖量販超市 LOPIA 祭出年度促銷！LOPIA 台灣總經理水元仁志（@hitorin_dendoushi）日前在社群平台 Threads 發文宣布，將推展「史上最強大感謝祭」，規劃每週五、六、日連續三天推出常態特惠；首波由 LaLaport 南港店於 10 月 30 日搶先開跑，並祭出生鮭魚握壽司每貫 20 元優惠。
🟡南港店10/30搶先開跑！每週五六日特惠3天
日系量販超市 LOPIA 近期調整在台促銷策略，LOPIA 台灣總經理水元仁志在個人社群指出，此次活動打破以往短期促銷限制，改採每週五、六、日連續特價的形式，建立週末常態促銷模式。活動首站選定「LOPIA LaLaport 南港店」，自 10 月 30 日（五）至 11 月 1 日（日）搶先試行，以此作為全台檔期的先行指標。
🟡水元仁志透露特惠！生鮭魚握壽司一貫20元
針對首波主打項目，水元仁志透露，10 月 30 日南港店開跑首日，生鮮區指標品項「生鮭魚握壽司」將祭出每貫 20 元的促銷價格。他進一步說明，該壽司品項僅為首波規劃之一，後續將依檔期排程陸續公布其他生鮮、進口乾貨與食品的降價細節，並籌劃相關賣場活動，以實質價格回饋增加消費黏著度。
回顧過往促銷，LOPIA 去年感謝祭曾祭出「日本產黑毛和牛買一送一」引爆排隊搶購潮，成功打響在台生鮮買氣；此次感謝祭不僅延續生鮮特惠策略，更將單次檔期拉長為週末常態。全台其他 LOPIA 門市預計自 11 月 13 日（五）起全面跟進，固定於每週五、六、日實施週末特惠，具體優惠品項與活動規範將陸續由官方正式公告。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日系量販超市 LOPIA 近期調整在台促銷策略，LOPIA 台灣總經理水元仁志在個人社群指出，此次活動打破以往短期促銷限制，改採每週五、六、日連續特價的形式，建立週末常態促銷模式。活動首站選定「LOPIA LaLaport 南港店」，自 10 月 30 日（五）至 11 月 1 日（日）搶先試行，以此作為全台檔期的先行指標。
針對首波主打項目，水元仁志透露，10 月 30 日南港店開跑首日，生鮮區指標品項「生鮭魚握壽司」將祭出每貫 20 元的促銷價格。他進一步說明，該壽司品項僅為首波規劃之一，後續將依檔期排程陸續公布其他生鮮、進口乾貨與食品的降價細節，並籌劃相關賣場活動，以實質價格回饋增加消費黏著度。
回顧過往促銷，LOPIA 去年感謝祭曾祭出「日本產黑毛和牛買一送一」引爆排隊搶購潮，成功打響在台生鮮買氣；此次感謝祭不僅延續生鮮特惠策略，更將單次檔期拉長為週末常態。全台其他 LOPIA 門市預計自 11 月 13 日（五）起全面跟進，固定於每週五、六、日實施週末特惠，具體優惠品項與活動規範將陸續由官方正式公告。