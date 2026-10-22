日系連鎖量販超市 LOPIA 展店迎來重大進展！台灣總經理水元仁志日前在 Threads 回應網友時證實，林口店預計明年開幕、11 月正式公布，天母店力拚明年春季亮相，桃園青埔也啟動規劃。此外，現有中和環球店預計農曆春節前擴大近 2 倍，將躍升為北部最大門市。
🟡中和環球春節前擴大！規模翻倍成北部最大
針對既有門市空間不足的反映，水元仁志透露，位於新北中和環球購物中心的 LOPIA 已規劃改裝擴建，預計在農曆春節前完成店面擴大作業，整體營業規模將擴增為目前的將近 2 倍。改裝完成後，中和環球店預計將成為 LOPIA 在北部地區規模最大的門市，可望顯著紓解假日採買的排隊人潮，提供更寬敞的生鮮選購動線。
🟡林口天母確定明年開幕！店面配置規劃完成
新北林口與台北天母消費者的設店期待也獲官方證實。水元仁志指出，林口店目前店內配置與整體設計方向已大致底定，預計 11 月左右正式對外公布具體資訊，並規劃於明年正式開幕；台北天母店的店內配置同樣已規劃完成，預計將於明年春天正式迎賓，兩間新門市將進一步補齊雙北重要生活圈的零售布局。
🟡青埔店啟動配置規劃！研議設寶寶食材專區
針對桃園青埔消費者的詢問，水元仁志表示，團隊已正式召開青埔新店的賣場配置規劃會議，各項籌備工作正按部就班推進，明年有機會在青埔正式拓點。此外，面對消費者提出增設「嬰幼兒安心肉品與海鮮專區」的建議，他正面回應表示已納入內部評估，將在確保嚴謹的食安檢驗與責任管理前提下，審慎研議打造寶寶食材專區的可行性。
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針對既有門市空間不足的反映，水元仁志透露，位於新北中和環球購物中心的 LOPIA 已規劃改裝擴建，預計在農曆春節前完成店面擴大作業，整體營業規模將擴增為目前的將近 2 倍。改裝完成後，中和環球店預計將成為 LOPIA 在北部地區規模最大的門市，可望顯著紓解假日採買的排隊人潮，提供更寬敞的生鮮選購動線。
新北林口與台北天母消費者的設店期待也獲官方證實。水元仁志指出，林口店目前店內配置與整體設計方向已大致底定，預計 11 月左右正式對外公布具體資訊，並規劃於明年正式開幕；台北天母店的店內配置同樣已規劃完成，預計將於明年春天正式迎賓，兩間新門市將進一步補齊雙北重要生活圈的零售布局。
🟡青埔店啟動配置規劃！研議設寶寶食材專區
針對桃園青埔消費者的詢問，水元仁志表示，團隊已正式召開青埔新店的賣場配置規劃會議，各項籌備工作正按部就班推進，明年有機會在青埔正式拓點。此外，面對消費者提出增設「嬰幼兒安心肉品與海鮮專區」的建議，他正面回應表示已納入內部評估，將在確保嚴謹的食安檢驗與責任管理前提下，審慎研議打造寶寶食材專區的可行性。