小孟老師分析今（5）日12星座運勢。
牡羊座：
工作：熱情激情再起
感情：伴侶幽默開朗
財運：客源源源不絕
幸運色：珊瑚粉
貴人：處女座
小人：射手座
金牛座：
工作：培養合作關係
感情：打扮性感魅力
財運：聽到好的標的
幸運色：鴨綠色
貴人：天秤座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：克服精神壓力
感情：追尋心儀對象
財運：研究主動基金
幸運色：玄武黑
貴人：天蠍座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：多聽心靈音樂
感情：異性緣超級旺
財運：土地房產增值
幸運色：燕麥色
貴人：射手座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：午餐少吃多動
感情：主動安排約會
財運：研究軍工類股
幸運色：亮紅色
貴人：摩羯座
小人：牡羊座
處女座：
工作：不要介入是非
感情：謙虛和善待人
財運：基金回報亮眼
幸運色：草地綠
貴人：水瓶座
小人：金牛座
天秤座：
工作：逐漸找到自我
感情：聆聽並且理解
財運：債券收益穩定
幸運色：冰藍色
貴人：雙魚座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：注意肩膀酸痛
感情：懂得討人歡喜
財運：掌握熱門趨勢
幸運色：紫羅蘭
貴人：牡羊座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：持續改進缺點
感情：接受家人幫助
財運：逢低拉回加碼
幸運色：杏仁白
貴人：金牛座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：如期完成任務
感情：談吐幽默風趣
財運：研究AI類股
幸運色：古銅綠
貴人：雙子座
小人：處女座
水瓶座：
工作：保持樂觀自信
感情：心情愉快良好
財運：留意散熱電力
幸運色：瑪瑙紅
貴人：巨蟹座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：工作態度良好
感情：表達關心之情
財運：偏財運勢強勁
幸運色：藍綠色
貴人：處女座
小人：天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：熱情激情再起
感情：伴侶幽默開朗
財運：客源源源不絕
幸運色：珊瑚粉
貴人：處女座
小人：射手座
金牛座：
工作：培養合作關係
感情：打扮性感魅力
財運：聽到好的標的
幸運色：鴨綠色
貴人：天秤座
小人：摩羯座
雙子座：
工作：克服精神壓力
感情：追尋心儀對象
財運：研究主動基金
幸運色：玄武黑
貴人：天蠍座
小人：水瓶座
巨蟹座：
工作：多聽心靈音樂
感情：異性緣超級旺
財運：土地房產增值
幸運色：燕麥色
貴人：射手座
小人：雙魚座
獅子座：
工作：午餐少吃多動
感情：主動安排約會
財運：研究軍工類股
幸運色：亮紅色
貴人：摩羯座
小人：牡羊座
處女座：
工作：不要介入是非
感情：謙虛和善待人
財運：基金回報亮眼
幸運色：草地綠
貴人：水瓶座
小人：金牛座
天秤座：
工作：逐漸找到自我
感情：聆聽並且理解
財運：債券收益穩定
幸運色：冰藍色
貴人：雙魚座
小人：雙子座
天蠍座：
工作：注意肩膀酸痛
感情：懂得討人歡喜
財運：掌握熱門趨勢
幸運色：紫羅蘭
貴人：牡羊座
小人：巨蟹座
射手座：
工作：持續改進缺點
感情：接受家人幫助
財運：逢低拉回加碼
幸運色：杏仁白
貴人：金牛座
小人：獅子座
魔羯座：
工作：如期完成任務
感情：談吐幽默風趣
財運：研究AI類股
幸運色：古銅綠
貴人：雙子座
小人：處女座
水瓶座：
工作：保持樂觀自信
感情：心情愉快良好
財運：留意散熱電力
幸運色：瑪瑙紅
貴人：巨蟹座
小人：天秤座
雙魚座：
工作：工作態度良好
感情：表達關心之情
財運：偏財運勢強勁
幸運色：藍綠色
貴人：處女座
小人：天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。