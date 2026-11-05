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小孟老師分析今（5）日12星座運勢。牡羊座：工作：熱情激情再起感情：伴侶幽默開朗財運：客源源源不絕幸運色：珊瑚粉貴人：處女座小人：射手座金牛座：工作：培養合作關係感情：打扮性感魅力財運：聽到好的標的幸運色：鴨綠色貴人：天秤座小人：摩羯座雙子座：工作：克服精神壓力感情：追尋心儀對象財運：研究主動基金幸運色：玄武黑貴人：天蠍座小人：水瓶座巨蟹座：工作：多聽心靈音樂感情：異性緣超級旺財運：土地房產增值幸運色：燕麥色貴人：射手座小人：雙魚座獅子座：工作：午餐少吃多動感情：主動安排約會財運：研究軍工類股幸運色：亮紅色貴人：摩羯座小人：牡羊座處女座：工作：不要介入是非感情：謙虛和善待人財運：基金回報亮眼幸運色：草地綠貴人：水瓶座小人：金牛座天秤座：工作：逐漸找到自我感情：聆聽並且理解財運：債券收益穩定幸運色：冰藍色貴人：雙魚座小人：雙子座天蠍座：工作：注意肩膀酸痛感情：懂得討人歡喜財運：掌握熱門趨勢幸運色：紫羅蘭貴人：牡羊座小人：巨蟹座射手座：工作：持續改進缺點感情：接受家人幫助財運：逢低拉回加碼幸運色：杏仁白貴人：金牛座小人：獅子座魔羯座：工作：如期完成任務感情：談吐幽默風趣財運：研究AI類股幸運色：古銅綠貴人：雙子座小人：處女座水瓶座：工作：保持樂觀自信感情：心情愉快良好財運：留意散熱電力幸運色：瑪瑙紅貴人：巨蟹座小人：天秤座雙魚座：工作：工作態度良好感情：表達關心之情財運：偏財運勢強勁幸運色：藍綠色貴人：處女座小人：天蠍座